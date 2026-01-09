Vallsur se llena este sábado de "adrenalina" con una "espectacular" exhibición de Freestyle Motocross

Exhibición en una edición pasada de Pingüinos. - VALLSUR

VALLADOLID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La "emoción y la adrenalina" tomarán Vallsur este sábado, 10 de enero, con motivo de Pingüinos 2026 a través de una "espectacular" exhibición de Freestyle Motocross que reunirá a algunos de los "mejores" pilotos del panorama nacional e internacional.

A partir de las 18.00 horas, el parking exterior de Vallsur se transformará en el escenario de "un show único" en el que Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas desplegarán "todo su talento con saltos imposibles, acrobacias aéreas y trucos de alto nivel", para ofrecer al público "una experiencia cargada de emoción y pura adrenalina", detalla la superficie comercial a través de un comunicado.

Esta exhibición será uno de los "grandes atractivos" de la programación especial con la que Vallsur se suma, un año más, a Pingüinos, la concentración invernal de motociclistas "más grande" de Europa, y que se consolida "como punto de encuentro para los amantes del motor durante los primeros días del año".

De esta forma, y además del Freestyle Motocross, hasta el 15 de enero se podrá disfrutar de la exposición de motos clásicas y antiguas, compuesta por 26 piezas "únicas" fabricadas entre los años 40 y 80, que permiten recorrer la evolución histórica del motociclismo a través de modelos icónicos y cuidadosamente restaurados.

La edición 2026 incluye también un homenaje especial a los afectados por la DANA de Valencia, con la exhibición de dos motocicletas Vespa dañadas durante las inundaciones, cedidas por el Museo de la Moto de Esguevillas de Esgueva y por particulares, como símbolo de recuerdo y solidaridad.