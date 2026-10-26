Vallsur ofrece del 29 al 31 de octubre espectáculos, cuentacuentos, juegos y pintacaras para celebrar Halloween

Personajes de Halloween en Vallsur. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Vallsur, en la capital vallisoletana, celebrá Halloween con una propuesta de ocio para disfrutar del 29 al 31 de octubre, con juegos, espectáculos, cuentacuentos y encuentros con personajes mosntruosos.

Durante los tres días, las familias podrán participar en distintas actividades ambientadas en Halloween como el 'Puesto de la Bruja: ¡Truco o Trato!', un rincón el que los más pequeños podrán participar en una de las tradiciones más populares de la festividad y conseguir dulces y sorpresas.

Los niños también podrán dar rienda suelta a su imaginación con 'Pintamonstruos' y transformarse en su personaje monstruoso favorito de la mano de expertos en maquillaje.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer de cerca a los característicos personajes de Halloween en el 'Meet &Greet Monstruoso', y podrán hacerse fotos terroríficas y muy divertidas.

La programación se completará con el 'Show Monstruoso', un espectáculo familiar que combinará música, humor y animación para disfrutar de una tarde de Halloween diferente. Para terminar, después del espectáculo, habrá un encuentro en el que los asistentes podrán hacerse fotografías con todos los personajes y llevarse un recuerdo de la experiencia.

La programación se completará con un divertido cuentacuentos de Halloween en la 'Casa del Libro' de Vallsur, el viernes 30 de octubre a las 18 horas, para acercar a los más pequeños al mundo de las historias y los personajes fantásticos a través de una actividad especial con motivo de esta festividad.

Con esta iniciativa, Vallsur refuerza su oferta de ocio con propuestas gratuitas que complementan su actividad comercial y de restauración y ofrece a las familias una alternativa para disfrutar de una de las celebraciones más populares del otoño.