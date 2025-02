Vamos Palencia afirma que la decisión de echar a Curiel es "dolorosa, valiente y un ejemplo de coherencia"

PALENCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de Vamos Palencia han afirmado este miércoles que la decisión de echar a Domiciano Curiel, que era el concejal portavoz de la formación política, ha sido "dolorosa, valiente y un ejemplo de coherencia".

Así lo han expresado este miércoles en una rueda de prensa en la que han explicado la decisión tomada por el Comité Ejecutivo del partido y tras anunciar la expulsión del edil por dos denuncias de afiliados y por haber cometido infracciones "muy graves".

El presidente de Vamos Palencia, Diego Isabel La Moneda, ha manifestado que la decisión no ha sido "por algo puntual" si no porque se han observado actitudes "no adecuadas" casi desde que Curiel tomó posesión.

Así, ha expuesto que en diciembre recibieron las quejas de dos afiliados, lo que obligó al Comité Ejecutivo a reunirse para analizar lo que estaba sucediendo y, posteriormente, con las partes implicadas.

"Entonces se abrió expediente y nos reunimos con Domiciano para comunicárselo y ya nos dijo que se iba a quedar con el acta de concejal", ha relatado, para explicar que a esta situación se suman otras infracciones relativas al incumplimiento del mandato del Comité y "la dejación de funciones como concejal" al no acudir a actos u otras actividades, "sobre todo en los últimos meses".

"Hemos intentado ser justos con los estatutos del partido y no hemos mirado por nuestro interés", ha añadido al respecto el presidente de la formación.

Por su parte, el presidente de la Asociación Vamos Palencia, Fidel Ramos, ha indicado que se trata de una decisión con la que pierden todos y que ha sido "dolorosa" a la vez que "valiente" y "un ejemplo de coherencia".

Ahora, la formación localista se queda en el Ayuntamiento con un concejal menos y sin representación en la Diputación, además de que se enfrenta a "un lienzo en blanco y una nueva etapa", ha apuntado la concejal, Marta Font, quien asumirá la portavocía de Vamos Palencia una vez finalice su permiso de maternidad. En la actualidad, la portavocía está en manos de la otra edil, Maribel Contreras.

Los representantes de Vamos Palencia no han hablado de que harán con la dedicación exclusiva que hasta el momento disfrutaba Curiel.

ACUERDO DE GOBIERNO

Lo que sí han señalado es que el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista en el Ayuntamiento no sufrirá ningún cambio, aunque De La Moneda ha advertido a este equipo que "está en el tiempo de descuento" y que, si en unos meses no se ponen en marcha diferentes acciones como la Oficina de Atracción de Empresas, tomarán decisiones.

"El Ayuntamiento ahora es muy plural y está muy dividido, tendremos que ser capaces de que, si se propone algo bueno para Palencia, ajustar la fórmula matemática para que salga adelante" ha señalado, incluso contando con el apoyo de Curiel, que se quedará como concejal no adscrito.