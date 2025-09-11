¡Vamos Palencia! retira su apoyo al PSOE en el Ayuntamiento de la capital por sus "incumplimientos"

PALENCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

¡Vamos Palencia! ha anunciado que se desvincula totalmente del equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia por los "incumplimientos" después de dos años de legislatura.

La formación, que ha aclarado que nunca ha formado parte del gobierno municipal pero que en 2023 permitió la investidura de la alcaldesa Miriam Andrés al ser el PSOE la lista más votada y comprometerse a cumplir un Acuerdo de Gobernanza con 39 medidas fundamentales para revitalizar la ciudad, ha explicado que, tras más de dos años de legislatura, los avances en la ejecución de dicho acuerdo han sido "claramente insuficientes".

La formación ha señalado que la mayor parte de las iniciativas clave acordadas como la Oficina de Atracción de Empresas e Inversiones, el plan de dinamización del ocio juvenil, los huertos urbanos o el Día de la Mujer Palentina, "no han pasado del papel" y que la ejecución presupuestaria de estas propuestas ha sido "mínima en 2024 y será aún menor en 2025".

Además, considera que Palencia "carece de un proyecto de ciudad ambicioso y a largo plazo" y acusa al gobierno socialista de una gestión "reactiva y cortoplacista", incapaz de ofrecer una visión estratégica que permita transformar la ciudad.

También critica la falta de transparencia en asuntos de especial relevancia, como las reuniones mantenidas con ADIF, y reclaman un modelo de gestión "moderno, eficaz y abierto al escrutinio ciudadano".

La formación, que hasta ahora había facilitado la estabilidad institucional, ha aclarado que "cuando una parte no cumple, un acuerdo queda roto" y considera "único responsable" de la situación al gobierno socialista.

Esa retirada de confianza de ¡Vamos Palencia!, que cuenta con dos concejales, obliga al equipo de gobierno del PSOE, con diez de los 25 ediles que componen el pleno municipal, a pactar cada iniciativa y también deja abierta la puerta a posibles cambios en el Ayuntamiento.