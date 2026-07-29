Vandalizado un busto del rey emérito y una placa de la infanta Doña Sancha en San Andrés (León)

Placa identificativa de la rotonda de la Infanta Doña Sancha que ha sufrido daños en San Andrés del Rabanedo (León). - AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN)

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) ha condenado la vandalización de un busto del rey emérito, Juan Carlos I, y de una placa de la infanta Doña Sancha y ha presentado las correspondientes denuncias ante la Policía para que se investiguen los hechos.

Durante la jornada de este miércoles el busto del rey emérito, situado en la Casa de Cultura de Trobajo del Camino, ha aparecido vandalizado con pintura roja.

Asimismo, el Consistorio también ha denunciado la rotura de la placa identificativa de la rotonda de la Infanta Doña Sancha, unos daños que se produjeron durante el pasado fin de semana, según han informado fuentes municipales.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha rechazado "rotundamente" este tipo de comportamientos incívicos que afectan a bienes y ha recordado que los desperfectos ocasionados suponen un coste económico que termina por asumir el conjunto de la ciudadanía.

Por este motivo, ha hecho un llamamiento al respeto y a la colaboración ciudadana para ayudar a esclarecer estos hechos.