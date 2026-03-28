Varios alcaldes de la provincia trasladan al presidente de la Diputación de Segovia sus proyectos para 2026

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y el alcalde de Navas de Oro, Raúl Vela, durante el encuentro institucional para abordar los proyectos municipales de 2026. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios alcaldes de la provincia de Segovia se han reunido con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, con el fin de trasladarle la situación actual de sus municipios y dar a conocer sus proyectos para el próximo año.

De Vicente ha manifestado que la puerta de su despacho "siempre ha estado abierta" para los alcaldes de los pueblos de la provincia, circunstancia que ha acreditado mediante las visitas recibidas en las cuales los regidores le han transmitido la realidad de sus localidades.

En esta ocasión han sido los representantes de Otero de Herreros, Cantalejo, Valtiendas, Navas de Oro y Bernuy de Porreros quienes han expuesto al presidente sus previsiones para 2026.

La alcaldesa de Otero de Herreros, Fuensanta de la Calle, ha informado al presidente sobre el estado de las obras del auditorio y le ha solicitado ayuda para su cerramiento completo, al mismo tiempo que le ha comunicado la situación de los accesos al municipio por la carretera provincial tras indicar que "la accesibilidad sigue siendo un problema que preocupa a todos los vecinos".

Por su parte, la alcaldesa de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro, ha explicado al presidente la necesidad de incluir en el programa Rehabitare la rehabilitación de una vivienda y un bar en Aldeonsancho, además de solicitar la posibilidad de acometer una infraestructura para las asociaciones sociales del municipio y revisar el convenio del inmueble que acoge la sede del CEAAS, a la vez que ha planteado que los bomberos de la Diputación impartan formación a los miembros de Protección Civil de Cantalejo debido a que, según su criterio, "fortalecer la seguridad ciudadana es una prioridad para la localidad".

El regidor de Navas de Oro, Raúl Vela, ha comunicado al presidente la aparición de problemas en el campo de fútbol municipal por su ubicación en una zona inundable, así como los pasos seguidos para la celebración del Congreso Nacional de Turismo Rural organizado por ASETUR en el municipio los días 4 y 5 de junio, evento que contará con la Campiña Segoviana como territorio anfitrión y la participación de instituciones autonómicas y provinciales puesto que "la visibilidad del municipio en este tipo de encuentros es fundamental para su desarrollo turístico".

En lo que respecta a Valtiendas, su alcalde, José María Galindo, ha trasladado al presidente la planificación de otro evento vinculado al enoturismo consistente en el Concurso Nacional de Vinos de pequeñas D.O. para promover la localidad y reforzar su actividad vitivinícola, tras destacar que "el enoturismo representa una oportunidad estratégica para atraer visitantes".

Finalmente, Adolfo Santamaría ha indicado en su encuentro con Miguel Ángel de Vicente la necesidad de iniciar las obras de la piscina municipal a causa del acelerado desarrollo del municipio y al incremento de población, circunstancia que ha generado una demanda de nuevos espacios de ocio y servicios públicos para los habitantes con el objetivo de garantizar la mejora de la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que ha señalado que "la piscina se ha convertido en una demanda prioritaria".