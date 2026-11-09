Varios heridos en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Valdebimbre (León)

Archivo - Helicóptero medicalizado - JCYL - Archivo

LEÓN, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas en un accidente en el que se han visto implicadas un turismo y una furgoneta en el kilómetro 17 de la CL-622, dentro del término municipal de Valdebimbre, en León.

Los hechos se han producido a las 14.53. El 1-1-2 informa que un turismo se ha salido de la carretera y luego ha impactado con una furgoneta, lo que habría producido varios heridos, sin, hasta el momento, precisar cuántos ni su estado.

El 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y dos ambulancias de soporte vital básico.