Varios intoxicados por humo tras el incendio de una vivienda de la calle Guipúzcoa de Valladolid

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una vivienda situada en el número 2 de la calle Guipúzcoa de Valladolid capital ha dejado este domingo varias personas intoxicadas por humo, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El fuego se ha producido sobre las 17.34 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de que salían llamas de un balcón del octavo piso del citado edificio, por lo que se ha trasladado el aviso a Bomberos de Valladolid, Policía Local y Policía Nacional.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid han enviado cuatro dotaciones al lugar, donde se encuentran sofocando el fuego, mientras los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl han movilizao una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar se atiende a varias personas afectadas por intoxicación por humo, entre ellas cuatro agentes de la Policía Municipal, tal y como han precisado los Bomberos a Europa Press.

