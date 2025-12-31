Un varón de 60 años afectado por inhalación de humo tras un incendio en Palencia

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

PALENCIA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 60 años ha resultado afectado por inhalación de humo y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras un incendio en la capital palentina, han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.25 horas, cuando una llamada al 112 ha solicitado la presencia de los bomberos por un incendio declarado en una vivienda en la calle Anastasia Santamaría de Palencia. En la llamada, el alertante explicaba que se había quemado una sartén y había mucho humo y que no podía confirmar que el fuego estuviera extinguido.

El 112 ha dado aviso de este incendio a los Bomberos y Policía Local de Palencia, así como al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, los Bomberos han informado de que se requería asistencia sanitaria para una persona, por lo que se ha informado del cambio de situación a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha antendido a un varón de 60 años, a quien se ha trasladado en la ambulancia al hospital de Palencia.