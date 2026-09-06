Un varón de 65 años resulta afectado por el incendio de una vivienda en Alaraz (Salamanca)

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SALAMANCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 65 años ha resultado herido este domingo por el incendio de una vivienda en la localidad salmantina de Alaraz, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar sobre las 7.52 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso del incendio en la vivienda ubicada en la calle Juna Francisco, donde se veía llamas y humo en el tejado.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Guardia Civil (COS) de Salamanca, a Bomberos de Diputación de Salamanca y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos para atender a un varón de unos 65 años.