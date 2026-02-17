Un varón de 89 años, intoxicado por monóxido de carbono por la gloria de una vivienda de Aldea Real (Segovia)

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

SEGOVIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 89 años ha resultado intoxicado por monóxido de carbono, al parecer, por la combustión de la gloria de una vivienda de la localidad segoviana de Aldea Real, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

Los hechos ocurrieron en torno a las 20.18 horas del lunes 16 de febrero en la calle Escalona de Aldea Real donde se solicitó asistencia para un varón de 89 años que estaba inconsciente en el salón de su vivienda.

El 112 pasó el aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal del centro de salud de Carbonero el Mayor. A su llegada, confirmaron que se detecta alta concentración de monóxido de carbono y que en la vivienda había encendida una gloria.

A continuación se dio aviso a los Bomberos de la Diputación de Segovia y a la Guardia Civil y la UVI móvil trasladó al paciente al Hospital de Segovia.