Un varón detenido en Burgos por aporrear la puerta de la vivienda de unos familiares y amenazarles

BURGOS 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burgos ha detenido a un hombre de 49 por la presunta comisión de un delito de amenazas graves sobre unos familiares, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el sábado, 9 de agosto, cuando la Unidad de Respuesta Rápida de Policía Local -URR- recibió un aviso de la sala 092, entorno a las 15.30 horas, respecto de un altercado en la calle San Pedro Cardeña con un hombre aporreando la puerta de un domicilio.

Los agentes localizaron a un hombre de 49 años que estaba golpeando la puerta de acceso a una vivienda y eéste manifestó que las personas que se encontraban en el interior eran sus familiares y no le permitían acceder.

Los propietarios de la vivienda, familiares de este hombre, informaron de que habían sido amenazados, algo que constataron los propios agentes, ya que ante ellos volvió a amenazarles.

Por tal motivo, los policías procedieron a su detención y traslado a calabozos, a a disposición de la autoridad judicial.