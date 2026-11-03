Vázquez asegura que las obras en el Hospital de Segovia comienzan en 2027 y PSOE duda de lo que se va hacer

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha insistido este martes en que las obras de ampliación del Hospital General Universitario de Segovia comenzarán en 2027, y ha añadido que para ello existe una partida de 4,5 millones de euros en los Presupuestos de la Comunidad para el próximo año, algo que ha llevado al procurador socialista Sergio Iglesias ha reclamar que diga "exactamente lo que van a hacer allí", porque duda que con esa cantidad se pueda afrontar una obra de ampliación.

El procurador socialista había recordado previamente que en su momento la Junta dijo que "iban a iniciar las obras en 2022" y que el actual consejero y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, también señalaron más tarde que este año 2026 "lo iban a iniciar", pero ahora queda "un mes" para el final del año "y está claro que ni las ha licitado".

Por ello ha reclamado al consejero que pida "disculpas" a los segovianos que "siguen sufriendo unas infraestructuras insuficientes" y ha mostrado sus dudas sobre el proyecto cuando se ha asegurado que la ampliación va a costar 58 millones de euros y en 2027 se han presupuestado 4,5 millones. "A este paso ni usted ni yo vamos a ver esa infraestructura", ha ironizado.

Alejandro Vázquez ha explicado que actualmente está en ejecución la redacción del proyecto, que debería finalizarse este mes, con una cuantía de 1.657.000 euros y, tras una supervisión de la Gerencia Regional de Salud, la obra se licitará en 2027.

En 2027, ha añadido, consta una partida de 4.580.000 euros en los presupuestos para iniciar las obras el próximo año.

El consejero de Sanidad ha manifestado la "amplia estupefacción" que le producen las afirmaciones del procurador Iglesias. "Hay que tener valor y que hay que tener cuajo para preguntar en estos días y además desde su grupo parlamentario por la actuación de la Junta de Castilla en una infraestructura pública", ha enfatizado, antes de apostillar que "ojalá" tuviera "sólo una pequeña parte" de la "legítima exigencia" que muestra con la Junta de Castilla y León "para su compañero de partido el ministro Puente y su nefasta gestión de las infraestructuras ferroviarias".

"Piden aquí hoy explicaciones por la planificación de una infraestructura y mire, donde gobiernan pues sucede lo que sucede con las infraestructuras y viene usted aquí sin empacho alguno", ha lamentado el consejero.