Vázquez califica de "pactos de la rendición y la indignidad" los acuerdos del PSOE para la investidura de Sánchez

BURGOS, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha calificado de "pactos de la rendición, la indignidad y la vergüenza" los acuerdos que han alcanzado y que tratan de alcanzar los socialistas con otras formaciones, entre ellas Junts, para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, y que se están "cargando el sistema democrático y la igualdad de todos los españoles".

De esta manera se ha referido Vázquez a los acuerdos anunciados por los socialistas antes de clausurar este sábado el X Congreso Provincial de Nuevas Generaciones del PP, junto al presidente del partido en Burgos, Borja Suárez; el secretario nacional de Nuevas Generaciones, Carlo Angrisano; la presidenta de Nuevas Generaciones de Castilla y León, Andrea Ballesteros, y el presidente electo, Pablo Blanco.

Se ha tratado de una jornada que el secretario autonómico del PP de Castilla y León ha definido de "muy importante, no solamente para Burgos o para la Comunidad, sino también para España".

Esto, ha precisado Vázquez, en la medida en que ya se ha visto la situación política actual que el país está "padeciendo" y por lo tanto es "más importante que nunca que las Nuevas Generaciones estén a la vanguardia de esa política del Partido Popular en España".

En este sentido, Vázquez ha hecho énfasis en que el Partido Popular está contemplando esos pactos que se están llevando a cabo a nivel nacional, esos acuerdos de la "indignidad" en los que, "desafortunadamente, muchos paisanos de esta tierra son cómplices directos de Pedro Sánchez".

A este respecto, Francisco Vázquez ha hecho alusión específica al secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, que "está perjudicando a esta tierra, a Burgos y a Castilla y León".

"Estos pactos no son de la indignidad, sino son unos acuerdos de la vergüenza", ha sentenciado Vázquez, en tanto en cuanto se están "cargando el sistema democrático y se está encargando la igualdad de todos los españoles".

"Y no lo decimos nosotros, lo están diciendo los propios militantes socialistas, que ahora resulta que ya cuando no tienen cargos, cuando no son dirigentes socialistas, sí que se pueden pronunciar en contra del sátrapa que nos gobierna", ha criticado el secretario autonómico del PP de Castilla y León.

Asimismo, Vázquez ha asegurado que estos acuerdos son los de la "rendición" del sistema democrático que "se ha cuidado entre todos desde las elecciones del 78".

Y por lo tanto, ha incidido Francisco Vázquez, a "muchos" burgaleses y castellanoleoneses que van a votar a favor de estos acuerdos en el Congreso "se les tendría que caer la cara de vergüenza de lo que están haciendo en contra de sus propios paisanos y de su propia gente".

APOYO A LOS JÓVENES

De la misma forma, Francisco Vázquez ha señalado que el Partido Popular "siempre" quiere apoyar a los jóvenes, y en este caso a los jóvenes de las Nuevas Generaciones.

"Siempre desde el Partido vamos a tener esa deferencia, pero también esa obligación con las Nuevas Generaciones", ha remarcado el 'popular', al tiempo que ha explicado que "muchos" de los que han estado presentes este sábado en el congreso también han pasado por dicha organización.

Una organización que les ha hecho "ser como son", ha subrayado Vázquez, quien también ha resaltado que por este motivo "siempre" que hay un congreso provincial o también cuando hubo el congreso regional el partido ha estado presente.