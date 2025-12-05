Vázquez destaca la "magnífica calidad" de la sanidad de Madrid y defiende la labor de la inspección en Torrejón

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha destacado la "magnífica calidad" de la sanidad en la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha defendido la labor que realiza la inspección sanitaria ante las denuncias en torno al hospital de Torrejón de Ardoz.

Vázquez ha explicado que, tras los contactos mantenidos con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se le ha informado de que la inspección sanitaria trabaja en el Hospital de Torrejón desde el pasado miércoles y ha subrayado que no se han registrado quejas por parte de los usuarios.

En este contexto, ha remarcado que las listas de espera de este centro son "mejores" que las de "muchos hospitales" tanto de la propia comunidad madrileña como de fuera de ella. "Hay que reconocer la magnífica calidad de la sanidad de Madrid, que es una de las mejores de este país", ha zanjado el consejero.