Vázquez se felicita de que CyL contará con 332 compromisarios en el próximo 'cónclave' nacional del PP en Madrid

ÁVILA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, ha abordado este lunes en Ávila los detalles organizativos de la próxima cita congresual que tendrá lugar en Madrid, los días 4, 5 y 6 de julio, y lo ha hecho en el marco de la Junta Directiva Provincial del PP abulense, donde ha recordado que ya está aprobado el reglamento del Congreso, donde se han establecido las normas para la elección de los compromisarios y la distribución territorial de los mismos.

"Lo que estamos haciendo aquí en Ávila es un ejercicio de democracia interna", ha subrayado, para recordar también que el Congreso se celebrará en IFEMA Madrid y, aunque de carácter extraordinario, incluirá ponencias y debates políticos, además de la elección de la nueva Dirección Nacional del partido.

En ese contexto, el dirigente ha confirmado que se han aprobado dos ponencias principales: una sobre estatutos y otra política; esta última incluirá como ponente al presidente autonómico de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente de la Junta de Andalucía.

En total, ya se han ofrecido las primeras cifras de compromisarios, que serán 3.264, "aparte de los electivos, la gran mayoría, 2.630, más los miembros natos de la Junta Directiva Nacional, 584", ha señalado.

También, y por primera vez, habrá más de 100 representantes de nuevas generaciones, concretamente, 125, lo que por primera vez garantiza que "haya al menos dos representantes jóvenes por cada provincia o isla". También participarán 40 representantes del PP en el exterior y 10 miembros adicionales del comité organizador.

En Castilla y León, el partido contará con 332 compromisarios, el mayor número hasta la fecha, en función de los "buenos resultados obtenidos en las últimas elecciones generales", que permitieron alcanzar 29 senadores y 18 diputados nacionales.

El calendario electoral prevé que los compromisarios electivos sean elegidos el lunes 16 de junio y las candidaturas se podrán presentar hasta el 10 de junio. En otro orden de cosas, también ha recordado que el plazo para presentar avales a la presidencia nacional finaliza el 29 de mayo, fecha en la que se celebrará una reunión para proclamar oficialmente a los candidatos.

"En este partido se puede presentar cualquiera a presidente nacional con cien avales, a presidente regional con cien avales, a presidente provincial con cien avales", ha dicho Vázquez, que lo ha señalado como ejemplo de "democracia interna", además de recordar que la campaña electoral del candidato o candidatos a la presidencia nacional del partido comenzará el día 30 de mayo y durará hasta el día 15 de junio.

La Dirección Nacional del Partido ha informado además de que, al celebrarse el Congreso en Madrid, no se impondrán limitaciones para que invitados no compromisarios puedan asistir a los debates. "No van a poder participar en las ponencias ni votar, pero sí podrán presenciar los debates", ha explicado.

Esta serie de reuniones provinciales que se están llevando a cabo en toda Castilla y León para asegurar una distribución representativa de los compromisarios ya se ha celebrado en varias ciudades, y finalizará el jueves 29 de mayo en Burgos y Valladolid.

Vázquez ha finalizado reiterando el compromiso del partido con la participación y la representación territorial, ya que lo que quiere, ha asegurado, es que "haya la máxima representatividad y, además, también la máxima representatividad territorial en una comunidad autónoma como la nuestra, que es eminentemente rural".