Vázquez inicia mañana la ronda para proponer candidato a la investidura en CyL que concluirá el jueves con PSOE y PP

El secretario general del PP de Castilla y León y procurador por Segovia, Francisco Vázquez (d), y el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), durante la constitución de las Cortes de la XII Legislatura - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

El Grupo Popular propondrá a Mañueco y destaca que el momento político precisa de gobernantes "con altura de miras y con capacidad de gestión" VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, el 'popular' Francisco Vázquez, ha apurado al máximo los plazos reglamentarios para proponer candidato a la investidura como presidente de la Junta, previsiblemente Alfonso Fernández Mañueco, y ha dejado para el 6 y 7 de mayo, último día del límite, la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria.

La preceptiva ronda de contactos comenzará a las 10.30 horas de mañana, miércoles día 6, con el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, y seguirá a las 11.30 horas con el representante de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, y a las 12.30 horas con UPL para concluir a las 13.30 horas con el Grupo Vox, partido con el que el PP negocia un acuerdo de Gobierno que aun no se ha firmado.

Francisco Vázquez ha dejado para el último día de la fecha límite para proponer candidato a la investidura las reuniones con el Grupo Socialista, al que ha citado a las 10.30 horas del jueves 7 de mayo, y con el Grupo Popular, que acudirá a las 11.30 horas.

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, confirmó este lunes que su formación propondrá como candidato a Alfonso Fernández Mañueco "con plena convicción" y desde el convencimiento de que en el actual momento político se necesitan gobernantes "con altura de miras, con capacidad de gestión y que ofrezcan estabilidad y certidumbre a esta tierra".

"Mañueco es todo eso y más", aseveró García que recordó que el Partido Popular ganó las elecciones del 15 de marzo con un crecimiento de votos, porcentaje y escaños, "lo que avala la candidatura de Fernández Mañueco como algo más que una opción política" porque "es una verdadera garantía de crecimiento económico, de empleo y del mantenimiento de los servicios públicos".

Por su parte, el secretario de Organización del PSCL, Daniel de la Rosa, ha tachado esta ronda de reuniones de "paripé" y de "mera formalidad" puesto que, según ha lamentado, los acuerdos para conformar el futuro gobierno de Castilla y León se están cerrando en Madrid entre los presidentes nacionales de Vox, Santiago Abascal, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, y "a la espera de los resultados de Andalucía --los comicios andaluces se celebrarán el domingo 17 de mayo--".

Francisco Vázquez tenía un plazo de quince días hábiles a contar desde el miércoles, 15 de abril --las Cortes de la XII Legislatura echaron a andar el martes 14-- para proponer a un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, plazo que expira el próximo jueves, si bien la norma autonómica no fije un límite para la fecha de la investidura.

Sí está reglamentado que el candidato tendrá un plazo máximo de dos meses, en este caso naturales, a contar desde la primera votación de investidura para conseguir la confianza de las Cortes de Castilla y León, que, de lo contrario, quedarían automáticamente disueltas.

Según establece el artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía, para ser elegido presidente de la Junta de Castilla y León el candidato deberá obtener la mayoría absoluta en primera votación --está fijada en 42 votos-- de los que el PP cuenta con 33 escaños, frente a 30 de PSOE, 14 de Vox --su previsible socio--, 3 de UPL, uno de Por Ávila y uno de Soria ¡Ya!.

En el caso de que no alcanzase esa mayoría absoluta, la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, fijaría el momento de la segunda votación, tras lo que el candidato podría ser elegido con el voto favorable de la mayoría simple en ese caso, más 'sies' que 'noes'.