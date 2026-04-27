Vázquez pide la dimisión de Mónica García por su "incapacidad" para resolver el "grave conflicto" del Estatuto Marco

Archivo - El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad en funciones, Alejandro Vázquez, ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por su "incapacidad" para resolver el "grave conflicto" generado por la reforma del Estatuto Marco, que "pone en grave perjuicio a la asistencia sanitaria de los ciudadanos".

Vázquez ha señalado, en declaraciones remitidas a Europa Press, que la petición de dimisión de García "empieza a ser un clamor popular" y se enmarca en una "situación intolerable para el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud y del Sistema Sanitario de Castilla y León".

Así, ha señalado que ya la han pedido los sindicatos médicos y las asociaciones de médicos internos residentes, además de consejeros, y ha incidido en que si la ministra "no hace uso de su decencia política y se marcha del ministerio", exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "autoridad que la nombró", que la cese de "modo inmediato"

"El sistema sanitario no aguanta ni un solo día más con esta ministra al frente", ha aseverado, para apuntar que hoy se ha desarrollado una nueva jornada de huelga médica contra el Estatuto Marco, movilizaciones que se iniciaron el pasado 13 de junio de 2025, por lo que "cumple ya más de 10 meses de conflicto".

En este contexto, ha indicado que en la Comunidad se han suspendido casi 5.000 intervenciones quirúrgicas, casi 20.000 pruebas diagnósticas, entre ellas, "muchas importantes pruebas radiológicas", y más de 200.000 consultas, tanto de atención primaria como de atención especializada.

"A lo largo de estos 10 meses ha quedado de manifiesto claramente la incapacidad de la ministra para resolver este grave conflicto y por lo tanto no es posible que permanezca ni un día más en el Ministerio", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que ya advirtió el pasado 27 de marzo a la entrada del Consejo Interterritorial, que si "llegado el día de hoy no se había resuelto el conflicto", iba a pedir en público la dimisión de la ministra.