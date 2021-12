Vázquez Ramos asume Sanidad "cargado de ilusión y de coraje" y se compromete a escuchar a los profesionales

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, ha asegurado este martes, en su primera comparecencia ante los medios tras tomar posesión de su cargo, que ha asumido el encargo de Alfonso Fernández Mañueco "cargado de ilusión y de coraje" y se ha situado como una "pieza más del engranaje" de un departamento que necesita "a todos" por lo que se ha comprometido a escuchar a los profesionales para buscar "juntos" las soluciones en la lucha contra la pandemia.

Vázquez Ramos ha dedicado sus primeras palabras a trasladar un mensaje de "gratitud" a las personas de Castilla y León por su "sacrificio, templanza y firmeza" en la lucha contra la pandemia del coronavirus a lo que ha añadido un mensaje a los compañeros sanitarios y a los no sanitarios por su trabajo "muy por encima de la pandemia, que ha demandado mucho".

También ha trasladado su agradecimiento al equipo saliente que ha liderado la médico Verónica Casado al que ha reconocido que ha tenido que hacer frente a la mayor dificultad sanitaria a la que se ha enfrentado el país y que ha llevado a buen puerto. Finalmente, ha agradecido la confianza que ha depositado el presidente de la Junta para asumir esta "importante responsabilidad" para añadir que espera no defraudar y asegurar que pondrá todo su empeño, conocimiento y trabajo.

Respecto a su experiencia profesional, ha reivindicado su labor en primera línea hospitalaria durante la pandemia lo que le ha permitido afirmar que tiene conocimiento y experiencia para saber lo que puede hacer.

"No le he preguntado para cuánto tiempo", ha respondido a preguntas de los periodistas respecto a si Fernández Mañueco le ha confirmado si seguiría en la Consejería de Sanidad si el PP se mantiene en el Gobierno de Castilla y León tras las elecciones del 13 de febrero. "Si me vuelve a pedir seguir seguiré y, si no, sin ningún problema volveré. No me preocupa para nada", ha sentenciado.