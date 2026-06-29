Vázquez reclama a Bustinduy 4.600 millones que el Gobierno adeuda a CyL por la atención a la Dependencia

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha reclamado hoy al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la deuda de más de 4.600 millones de euros que el Gobierno central tiene acumulada con Castilla y León en materia de atención a la dependencia.

Así lo ha planteado Vázquez en el Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado hoy y después de que el Gobierno central haya aprobado, mediante Real Decreto-Ley, incrementar hasta el 50 por ciento la aportación del Estado a la financiación de la Dependencia.

Pata Vázquez esta mediada "ni garantiza su estabilidad a medio y largo plazo, ni cubre la cantidad que ha tenido que venir aportando la Comunidad en los años previos ante el incumplimiento" del Gobierno central, al tiempo que ha manifestado su "sorpresa" por unos fondos que Castilla y León lleva pidiendo desde hace años y que "siempre se han negado" por parte del Ejecutivo central al argumentar que no se habían aprobado por Presupuestos Generales del Estado.

"Si se hubieran tenido en cuenta y se hubieran llevado a efecto estos fondos podríamos haber tenido 600 millones de euros más durante el año 2024 y 2025", ha afirmado el consejero de Sanidad y Biestar Social, quien se ha referido además a la "enorme deuda que tiene el Gobierno de España con las comunidades autónomas", en lo que tiene que ver con el modelo de financiación de la dependencia.

Al respecto, Vázquez ha apuntado que ha sido Castilla y León "quien ha tenido que hacer frente a la insuficiente aportación del Estado" al tiempo que ha apuntado que el aumento aprobado por el Real Decreto-Ley para 2026 "no tiene continuidad para el próximo año, y supone dejar en el aire la viabilidad del Sistema en el futuro".

Tal y como ha explicado el consejero de Sanidad y Bienestar Social, la financiación anunciada por el Gobierno es una aportación extraordinaria que no garantiza estabilidad para las 128.000 personas en situación de dependencia en la Comunidad, teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez continua con los presupuestos prorrogados desde 2023.

Además, este incremento puntual de la financiación en atención a la dependencia "no le exime" de la deuda contraída con Castilla y León, acumulada a lo largo de todos los años previos en los que el Estado no ha aportado la cantidad que le correspondía, cuantía que alcanza los 4.631 millones euros, y que el consejero de Sanidad y Bienestar Social ha reclamado al ministro Bustinduy.

Asimismo, Alejandro Vázquez ha pedido para la Comunidad el mismo modelo como el acordado entre el Gobierno y el País Vasco, fuera del Real Decreto-Ley publicado recientemente, en el que se garantiza el 50 por ciento del nivel mínimo de financiación que debe aportar el Ejecutivo, que además financia todo el gasto certificado.

Alejandro Vázquez ha manifestado su preocupación de cara la situación presupuestaria del nuevo modelo de Dependencia, cuya ley se encuentra en trámite, ya que este Real Decreto "tiene un carácter estrictamente temporal que económicamente no prevé la evolución del coste real de los servicios y prestaciones ni el incremento de trabajadores que el propio Ministerio ha previsto en los próximos años".