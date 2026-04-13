Vázquez relevará en las Cortes a Pollán, de Vox, y recuperará la Presidencia para el PP siete años después

Archivo - El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán Fernández (2d), y el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez (c), durante la sesión de la votación de las enmiendas del PSOE a la Ley de medidas, en la sede de - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El procurador electo por Segovia por el Partido Popular Francisco Vázquez relevará mañana, martes 14 de abril, como presidente de las Cortes de Castilla y León a Carlos Pollán, de Vox, y recuperará la Presidencia del Parlamento autonómico para los 'populares' siete años después.

El PP cedió la jefatura del Parlamento en 2019 a Ciudadanos, en la persona del salmantino Luis Fuentes, y en 2022 a Vox, que optó por el leonés Carlos Pollán, fruto de los pactos de gobierno con ambos partidos que precedieron a los inicios oficiales de los dos mandatos, a diferencia de lo que ha ocurrido esta vez cuando el acuerdo entre PP y Vox sólo hace referencia al Legislativo si bien ambos partidos han situado el "acuerdo firme y duradero" en las Cortes como "paso previo" a la formación del Ejecutivo autonómico.

Francisco Vázquez recuperará la Dirección del Legislativo para el Partido Popular que hasta 2019 había mantenido un ciclo ininterrumpido de 28 años de presidentes 'populares' PP que inició en 1991 con Manuel Estella, recientemente fallecido.

El también secretario autonómico del Partido Popular, desempeñará desde mañana el segundo cargo institucional de Castilla y León, tras el del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que es el presidente autonómico del Partido Poular que, tras la investidura de Mañueco, tendrá a sus dos principales dirigentes en las presidencias del Ejecutivo y del Legislativo.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; miembro en excedencia del Cuerpo General Administrativo y del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma por oposición, Vázquez ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León en dos etapas, de 1995 a 2004 y desde 2019.

Además, fue senador por Segovia en las VIII y IX Legislaturas (2004- 2011), presidente de la Diputación de Segovia entre 2011 y 2019, desde cuando ocupa la vicepresidencia primera del Ejecutivo, primero tras el acuerdo con Ciudadanos y luego con el pacto con Vox. Vázquez fue presidente Partido Popular de Segovia entre 2000 y 2017 y es el secretario autonómico del PP desde 2017.