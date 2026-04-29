Una vecina de Palencia liberada de su secuestro en Londres tras activar su localización en el móvil

Agente de la Policía Nacional. Foto archivo - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Palencia ha logrado el rescate de una vecina que había sufrido un secuestro cuando se encontraba en Londres. Una hermana de la víctima puso la denuncia correspondiente en la Comisaría de Palencia y fue el jefe del Servicio de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, tras contactar por teléfono con la joven, quien logró que la secuestrada activara en el móvil su localización, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La víctima, de forma breve y con monosílabos, manifestó al citado funcionario que estaba siendo secuestrada y trasladada en un vehículo tipo VTC en las inmediaciones de Londres. El agente logró que la víctima activara discretamente su localización, posibilitando su seguimiento en tiempo real. Poco después, la mujer envió un mensaje en el que indicaba que creía que la iban a matar.

De manera inmediata, ante la gravedad de los hechos, se informó a la nueva Comisaria Provincial, la cual asumió un papel determinante al establecer y mantener contacto directo y constante con el jefe de la Policía Metropolitana de Londres, posibilitando así una coordinación operativa continua.

Asimismo, se activaron los canales de cooperación a través de la Consejería de Interior en Londres, todo ello favorecido por la labor inconmensurable y en tiempo real del jefe de servicio que mantuvo en todo momento el contacto con la víctima y con el jefe de la Unidad de Secuestros de la Policía Londinense.

Paralelamente, la Sala del 091 impulsó con gran rapidez las comunicaciones con el Centro Nacional de Comunicaciones (CENCI) y la Oficina Central Nacional de Interpol, contribuyendo de forma decisiva a la inmediatez de la respuesta policial.

Gracias a la eficacia y rapidez de este dispositivo, se estableció contacto con la unidad especializada en secuestros de la Policía de Londres, que desplegó un operativo en la ciudad. La víctima fue localizada en tiempo real en la zona de Chelsea, en compañía de otra mujer.

Tras diversas gestiones, realizadas con apoyo de intérprete, las autoridades británicas acordaron su inclusión en un programa de protección para posibles víctimas de trata de seres humanos, facilitando su regreso seguro a España.

La Comisaría Provincial de Palencia destaca la actuación coordinada y eficaz de todos los intervinientes, especialmente la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, la Sala del 091, el jefe de servicio y jefa bppj y la implicación directa de la nueva Comisaria Provincial en la coordinación internacional, así como la excelente colaboración de la Policía Metropolitana de Londres.

La presunta víctima se encuentra ya en España, donde continúan las gestiones para su protección y el total esclarecimiento de los hechos.