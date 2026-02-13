Los vecinos de Delicias se vuelven a concentrar en Valladolid para reclamar la reapertura del Centro de Especialidades

Los vecinos del barrio de las Delicias se concentran frente a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para reivindicar la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del vallisoletano barrio de las Delicias se han vuelto a concentrar este viernes a las puertas de la Consejería de Sanidad de la Junta para reivindicar la reapertura del Centro de Especialidades y la creación de un nuevo centro de salud, al tiempo que han cargado contra el consejero del ramo, Alejandro Vázquez, ante la "falta de atención" a los reclamos y necesidades de los ciudadanos.

Bajo lemas como 'Nada para la privada', 'Más centros de salud' o 'Chupa sangres', decenas de personas se han dado cita han cargado contra el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, al que han apodado "conde consejero sanguíneo", ante la "falta de atención" a los reclamos y necesidades de los ciudadanos de Delicias.

La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid, Susana Simón, ha explicado que la concentración de este viernes responde a las movilizaciones anteriores que realizan desde "hace unos cuantos meses".

Precisamente y con motivo de la celebración del Carnaval en la ciudad, los manifestantes han utilizado bolsas de sangre y disfraces de vampiro para satirizar sus reivindicaciones y explicar la situación que sufre la sanidad pública en Valladolid.

En este sentido, Simón ha detallado que todavía no han respuesta por parte de la Consejería del ramo a sus reivindicaciones y aunque entiende que la Comunidad se encuentra en periodo preelectoral, "antes tampoco hubo ninguna comunicación al respecto".

Asimismo, ha recordado que está prevista una nueva concentración el próximo sábado 21 de febrero junto a todas las plataformas de la Comunidad que puede ser un "acto muy potente" que va a dar una "imagen positiva" de la ciudad y de Castilla y León.

LA SANIDAD SE "DESANGRA"

El coordinador general de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha participado para mostrar su apoyo a las plataformas y asociaciones que han organizado esta concentración con el objetivo de reclamar mejoras en la sanidad pública.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el líder autonómico de la formación 'morada' ha asegurado que la sanidad se "desangra" en la Comunidad por culpa del gobierno liderado por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que "arrasa" con el sistema sanitario.

También ha remarcado su "apoyo absoluto" a los vecinos del barrio vallisoletano que reclaman "algo justo", que es la reapertura del Centro de Especialidades de Delicias.

Miguel Ángel Llamas ha concluido al exponer que es "necesario reforzar las ratios de personal, mejorar las condiciones del personal sanitario y acabar con las listas de espera con recursos públicos".