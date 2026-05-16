Vecinos de Puente Jardín de Valladolid se reúnen el jueves con Urbanismo para expresar su rechazo a una hidrogenera

Parcela de Puente Jardín donde está prevista la hidrogenera - VECINOS DE PUENTE JARDÍN

VALLADOLID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Asociación de Vecinos del barrio de Puente Jardín, en Valladolid, han concertado una reunión para el próximo 21 de mayo con los responsables del área de Urbanismo del Ayuntamiento con el objetivo de trasladar su oposición formal a la instalación de una hidrogenera en una parcela de la calle Frambuesa.

Los residentes han solicitado la paralización del proyecto por su cercanía a las viviendas y el impacto previsto en el tráfico pesado de la zona. El representante de la asociación, Marcos de la Calle, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la parcela elegida se encuentra "a escasos 40-50 metros" de zonas residenciales en expansión.

Según ha indicado, los vecinos han mostrado su preocupación ante el posible aumento de la circulación, que estiman en más de medio centenar de camiones diarios, y las dudas sobre la seguridad y ruidos que pueda generar una instalación de almacenamiento y generación de hidrógeno.

"No nos oponemos a que existan hidrogeneras en Valladolid, nos oponemos a que la pongan aquí porque no consideramos que sea un lugar idóneo", ha afirmado De la Calle.

En este sentido, ha defendido que este tipo de industria química o gasística debería ubicarse en el centro de alguno de los polígonos industriales que rodean la ciudad y no frente a promociones de viviendas, algunas de las cuales se entregarán a finales de este año.

La asociación ha realizado hasta el momento una campaña de envío de correos electrónicos tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Castilla y León para recabar información sobre los permisos concedidos. De la Calle ha señalado que, aunque existe constancia de autorizaciones previas sobre la parcela y una publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) en 2023, los vecinos sospechan que todavía no se ha solicitado la licencia de obra municipal.

De cara a los próximos encuentros con la corporación municipal y otros grupos de la oposición, los afectados han avanzado que consultarán a expertos en urbanismo y arquitectura para analizar la documentación técnica del proyecto. La intención de los residentes es que se desestime la ubicación actual y se busque una alternativa que no afecte al descanso y la seguridad de los vecinos del sector.