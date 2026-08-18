Vecinos de La Somoza, en El Bierzo (León), reclaman medidas de prevención y gestión tras los incendios

Una zona de la comarca de El Bierzo afectada por los incendios. - VECINOS DE LA SOMOZA

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de La Somoza, una zona de El Bierzo (León) que se ha visto afectada por incendios forestales en los dos últimos veranos, han advertido de que el suceso ocurrido el pasado fin de semana en Manzanedo de Valdueza, también en la comarca berciana, donde un desprendimiento de tierra y barro provocó la muerte de dos mujeres, es consecuencia del riesgo que supone el "abandono" de las zonas quemadas por el fuego.

La asociación vecinal de La Somoza ha aprovechado este suceso para recordar que hace unos diez días lanzaron una campaña en la web change.org en la que reclaman a las administraciones "medidas urgentes de prevención, limpieza y gestión de los montes, protección para los pueblos y ayudas para quienes han sufrido las consecuencias de los incendios", en una comarca que, han recalcado "se siente completamente abandonada".

Todo ello en un entorno, el de El Bierzo y La Cabrera, que "estuvieron en el epicentro de una de las peores temporadas de incendios de Castilla y León", ya que en el conjunto de la comunidad ardieron 138.538 hectáreas, mientras que la provincia de León superó las 87.000 hectáreas calcinadas.

Entre ellos, el de Paradiña, en La Somoza, que calcinó según fuentes no oficiales 562 hectáreas.

Este verano de 2026, los incendios han vuelto a golpear con fuerza la comarca. "Solo durante finales de junio se registraron 18 incendios que afectaron a unas 1.600 hectáreas en el Bierzo", han asegurado.

Posteriormente, nuevos fuegos han vuelto a "poner en riesgo a pueblos y espacios naturales", como en Veguellina, que superó las 1.300 hectáreas y obligó a evacuar a vecinos de varias localidades. El fuego alcanzó además zonas "de gran valor natural y patrimonial", entre ellas La Leitosa, un conjunto de antiguas minas de oro romanas situado en el municipio de Villafranca del Bierzo y considerado como "la hermana pequeña de Las Médulas".

Ahora, consideran que la tragedia del pasado sábado "vuelve a poner el foco sobre una realidad" que este grupo de vecinos de La Somoza advierte, pues recuerdan que "los incendios no terminan cuando se apagan las llamas".

La emergencia afectó también a servicios esenciales y comunicaciones en distintos puntos de la Somoza Berciana, "poniendo de manifiesto la especial vulnerabilidad de unos pueblos marcados por la despoblación, las dificultades de acceso y las deficiencias de cobertura móvil".

Para los promotores de la petición, la tragedia de Manzanedo de Valdueza demuestra que "la recuperación de una zona incendiada no puede darse por terminada cuando se retiran los medios de extinción".

MÁS DE 2.000 FIRMAS EN DIEZ DÍAS

Han considerado que la respuesta ciudadana "está siendo inmediata" pues en "apenas diez días desde su lanzamiento", la petición ha superado las 2.000 firmas a través de Change.org y de las firmas físicas recogen recogiendo los vecinos. Los promotores consideran que esta respuesta "demuestra que la preocupación trasciende a La Somoza Berciana y afecta al conjunto del Bierzo".

"Estamos cansados de que nuestros pueblos aparezcan en las noticias cuando hay fuego o cuando ocurre una tragedia. Queremos que se actúe antes. Queremos prevención, queremos protección y queremos que las ayudas lleguen a quienes las necesitan", han lamentado.

Han explicado que las zonas quemadas pierden buena parte de la vegetación que protege el suelo y quedan "expuestas a procesos de erosión y arrastre". Por ello, los vecinos reclaman que las actuaciones posteriores a los incendios se realicen "con rapidez y que se evalúen los riesgos que pueden afectar a las poblaciones".

"Lo que ha sucedido debe marcar un punto de inflexión. No podemos esperar a que pase otra desgracia aún mayor para tomar medidas. Tiene que ser ahora", han señalado los impulsores de la iniciativa, que añaden que "las zonas quemadas necesitan actuaciones, los pueblos necesitan protección y las personas afectadas necesitan que las ayudas lleguen de verdad".

La petición reclama así una política de prevención durante todo el año, y no "únicamente cuando comienza la temporada de mayor riesgo"; así como que las ayudas lleguen a los afectados de manera "efectiva", ya que consideran que el programa de recuperación anunciado por la Junta con 114 millones de euros, debe estar acompañado por "transparencia" para conocer "qué actuaciones se han ejecutado, qué ayudas han llegado efectivamente a sus destinatarios y qué queda todavía pendiente".

"No queremos que las administraciones aparezcan únicamente después de una catástrofe para anunciar ayudas. Queremos que las ayudas lleguen a quienes las necesitan y, sobre todo, que se invierta antes en prevención para evitar que esas ayudas sean necesarias", han explicado.