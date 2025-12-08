Vecinos de Vidanes (León) crean la asociación Eslavida para promover acciones contra un proyecto de planta de biogás

Pancarta contra la planta de biogás que se proyecta en Vidanes (León). - ASOCIACIÓN ESLAVIDA

Unos 200 vecinos de la localidad leonesa de Vidanes han participado en una reunión para informarse sobre el proyecto de planta de biogás que se planea instalar en el polígono industrial y han acordado la creación de la asociación Eslavida asociación buscará apoyo legal para el asesoramiento y abordaje jurídico del proceso y para mantener contactos con instituciones.

La reunión, celebrada este sábado en el local de Las Escuelas de Vidanes (León), contó con la asistencia de 200 personas, que según los convocantes "mayoritariamente mostraron su radical oposición a la instalación" de la planta de biogás, que según las mismas fuentes está promovida por la empresa Apaycachana".

La planta, apuntan, tendría capacidad para procesar 86.000 toneladas anuales de diferentes residuos.

La reunión, convocada a instancias de un grupo de vecinos y de la Junta Vecinal del pueblo y en ella se informó de "diferentes aspectos referentes a los procesos a desarrollar en las nuevas instalaciones", así como de las dudas y peligros existentes ante este tipo de factorías. También se habló de las diferentes alternativas ante este proyecto.

Asistieron a la misma además de vecinos de Vidanes como de otros cercanos, junto a diferentes autoridades locales, alcaldes pedáneos y concejales de las localidades mas próximas, así como el alcalde de Cistierna y procurador de UPL, Luis Mariano Santos, que aclaró distintas cuestiones y mostró su predisposición a apoyar el movimiento vecinal.

Los convocantes han mostrado su sorpresa por "la ausencia de algún miembro de la Junta Vecinal de la localidad", dado que consideraban "necesaria" la "implicación de la misma en la cuestión ante la unánime oposición de los vecinos al proyecto, dados los perjuicios esperados, no solo desde la esfera medioambiental, o de la calidad de vida y de la salud, sino también por el perjuicio económico que supondrá por la depreciación de las propiedades".

Finalmente y tras la lectura del proyecto de estatutos se procedió a fundar una asociación de afectados, que adoptará el nombre de Eslavida (en clara referencia al río que da vida a este valle).

Fue elegida una primera Junta Directiva, presidida por Amparo García y con Gonzalo Fernández-Valladares García, como vicepresidente y portavoz.

La nueva asociación buscará apoyo legal para el asesoramiento y el abordaje jurídico del proceso e iniciará una serie contactos con autoridades, empresas y diferentes asociaciones y colectivos, así como planificará diferentes actos reivindicativos, como la recogida de firmas, la colocación de diferentes pancartas, carteles y el reparto de pegatinas.