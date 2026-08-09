Extinguido el incendio provocado tras arder un coche en la A-6 en Villardefrades (Valladolid)

Cortado un carril tras arder un vehículo en la A-6 y provocar un incendio forestal en Villardefrades (Valladolid)- DGT

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medios terrestres han extinguido el incendio forestal provocado este domingo, 9 de agosto, al arder un vehículo en el kilómetro 212 de la A-6 sentido Galicia, en el término municipal de Villardefrades (Valladolid).

La Consejería de Medio Ambiente ha dado por extinguido el incendio sobre las 14.00 horas, después de comenzase activo sobre las 12.49 a causa del fuego en un turismo, un incidente que no ha dejado heridos.

El 1-1-2 Castilla y León recibió alrededor de 40 llamadas que informaban del turismo en llamas en la mencionada vía, por lo que avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Bomberos de la Diputación de Valladolid, así como al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente ante la posibilidad de que el fuego pudiese afectar a la vegetación de los alrededores.

Precisamente, el fuego se extendió a la vegetación, de manera que se activó el incendio forestal y se movilizaron al lugar hasta ocho medios del operativo Infocal de la Junta.

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene el corte del carril derecho de la A-6 en el punto kilométrico afectado, sentido Galicia.