Un vehículo se empotra contra una vivienda en Cañada Real (Valladolid) y obliga a actuar a los bomberos

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por robar una bici, golpear e intentar atropellar a su dueño cuando le sorprendió - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid han actuado hoy en una vivienda situada en la Cañada Real después de que un vehículo se empotrara contra ella.

Los hechos se han producido a las 9.28 horas, momento en el que la sala del centro de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada donde informaba de la colisión a la altura del número 120 de la citada vía.

El 1-1-2 ha dado aviso a la policía local de Valladolid y al Cuerpo Nacional de Poliíca. Posteriormente, han solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 50 años por ansiedad y se ha solicitado la presencia de los bomberos para asegurar la puerta del garaje.