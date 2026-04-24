Un vehículo se empotra contra una vivienda en Cañada Real (Valladolid) y obliga a actuar a los bomberos

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por robar una bici, golpear e intentar atropellar a su dueño cuando le sorprendió
Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por robar una bici, golpear e intentar atropellar a su dueño cuando le sorprendió - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 24 abril 2026 12:53
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   VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid han actuado hoy en una vivienda situada en la Cañada Real después de que un vehículo se empotrara contra ella.

   Los hechos se han producido a las 9.28 horas, momento en el que la sala del centro de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada donde informaba de la colisión a la altura del número 120 de la citada vía.

   El 1-1-2 ha dado aviso a la policía local de Valladolid y al Cuerpo Nacional de Poliíca. Posteriormente, han solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 50 años por ansiedad y se ha solicitado la presencia de los bomberos para asegurar la puerta del garaje.

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