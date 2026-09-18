Una veintena de árboles de Salamanca tendrá carteles con información sobre sus beneficios

La concejala María José Coca, junto a uno de los cartales. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca se ha sumado a la campaña europea EUTreetag 2026 para concienciar sobre la importancia de los árboles urbanos, especialmente las especies maduras, por su "gran valor" para la sociedad, en especial para la salud y el bienestar, por lo que ha colocado carteles sobre sus beneficios en una veintena de ellos.

Esta campaña consiste en la colocación de carteles con información sobre los servicios de los ecosistemas que presta cada árbol o conjunto de árboles, beneficios que han sido cuantificados mediante el programa i-Tree engine, como el CO2 almacenado, el oxígeno que proporciona para una persona anualmente o los litros de escorrentía que evita.

En esta segunda edición de la campaña, tras el "éxito" de 2024, participan más de 300 ciudades de once países europeos, que suman más de 1.300 árboles en total. En España, Salamanca se une a esta iniciativa seleccionando 23 árboles para colocar la etiqueta EUTreeTag.

Estos ejemplares pueden llegar a producir hasta 387 días de oxígeno al año para una persona y su contribución para la ciudad de Salamanca es 128.538 kilos de CO2 eliminado, 1.180.339 kilómetros en coche compensados y 168.979 litros de agua de lluvia retenidos al año, según destacó la concejala de Medio Ambiente, María José Coca.

En concreto, se trata de un tilo común en el parque de La Alamedilla, un ginkgo biloba en la calle Wences Moreno, un castaño de indias en el Campo de San Francisco, tres cedros del Himalaya en el paseo de Carmelitas junto al Campo de San Francisco, cuatro tejos comunes en el parque de Colón, diez cedros del Atlas en la plaza de Anaya, la calle Rosario y la plaza del Concilio de Trento, y una morera negra, un laurel y un nogal en el Huerto de Calixto y Melibea.

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, María José Coca, ha explicado que la naturaleza proporciona "salud" y los salmantinos disfrutan "de una buena calidad ambiental".

Así, ha subrayado que son una de las ciudades "con más zonas verdes", cerca de 20 metros cuadrados por habitante, "más del doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud para vivir en un entorno saludable", ha añadido.

"Estos datos son fruto de actuaciones tan bien recibidas por los salmantinos como la integración del río Tormes en la ciudad, con más de 700 huertos urbanos, pasarelas, corredores verdes, sendas ciclistas y peatonales; el reverdecimiento del centro histórico, la multiplicación de flores en calles y plazas y la renovación de nuestros parques y jardines", ha añadido la edil salmantina.

Y, sobre todo, ha indicado, son fruto del "fuerte incremento" de la masa arbórea, superándose próximamente la barrera de 200.000 árboles en la ciudad con la plantación de 32.000 ejemplares que se llevará a cabo tras realizar el Ayuntamiento este año una plantación histórica de 30.000 árboles.

PREMIO ÁRBOL

Este esfuerzo ha sido reconocido por el Premio Árbol concedido a Salamanca en el año 2022 por el Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA y por el programa internacional 'Tree Cities of the World' 2024 y 2025, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Arborday Foundation, a través de la Asociación Arbocity en España.

La campaña EUTreeTag (www.treetags.eu) es una iniciativa de trece organizaciones europeas líderes en el ámbito de los árboles urbanos, que tienen una misión común: demostrar los beneficios ecosistémicos de los árboles y aumentar la concienciación sobre su importancia en Bélgica, Croacia, Chequia, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Italia, Polonia, Alemania, Noruega y Suecia; en España es desde Asociación Arbocity, que se ha promocionado la campaña.