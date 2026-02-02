Una veintena de avisos en ríos de la cuenca del Duero, con el Huebra en rojo y otros seis cauces en naranja

El río Tera a su paso por Puebla de Sanabria (Zamora). - JOSÉ FERNÁNDEZ BLANCO

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias caídas en las últimas semanas y los deshielos tras la nieve caída y la subida de temperaturas mantienen a la cuenca del Duero en situación de especial vigilancia, ya que en apenas unas horas se han duplicado los puntos de la comunidad en situación de aviso hidrológico, con un total de 20 --18 de ellos en territorio castellanoyleonés--, de los cuales uno, el Huebra, sigue en nivel rojo en Puente Resbala (Salamanca), mientras que el Bernesga, el Duerna, el Cea, y el Omaña, en Léon; el Negro, en Zamora, y el Támega en Ourense se encuentran en aviso naranja.

Según datos de las 14.30 horas de este lunes en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), la estación del río Huebra en Puente Resbala, que durante unas horas desapareció este domingo de la nómina de ríos en alerta, ha vuelto a la situación de aviso rojo, con una nivel de 6,19 metros y tendencia creciente.

En nivel naranja se encuentran tres ríos en la provincia de León que son el Bernesga a su paso por la capital, por Alija de la Ribera y por Cascantes; el Cea en Villaverde de Arcayos; el Duerna en Velilla de la Valduerna; y el Omaña, en Las Omañas. Además se encuentra en ese nivel de aviso el río Negro en Santa Eulalia de Río Negro (Zamora), y el Támega en Rabal (Ourense).

Asimismo, ha avisos amarillos en estaciones de los ríos Bernesga, Eria, Porma, Torío y Órbigo en la provincia de León; el Eresma en Segovia capital; el Rubagón y el Ucieza en Palencia; el Tera en Zamora y el Támega en Ourense.