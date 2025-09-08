Una veintena de bandas y artistas segovianos protagonizarán el XXI Festival de Música Diversa

SEGOVIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vigésimo primera edición del Festival Música Diversa de Segovia contará con 20 bandas y artistas segovianos que actuarán en 16 eventos, entre el 18 y el 28 de septiembre.

El festival destaca por su enfoque en la promoción de músicos y bandas locales, y ofrecerá una variada programación para todos los gustos, y que cuenta con el Ayuntamiento de Segovia como principal patrocinador del evento, con apoyo económico, infraestructuras, cesión de espacios y de recursos humanos.

Aún no se ha fallado el concurso en concurrencia competitiva al que han optado distintos proyectos culturales pero, en la edición del pasado año, el Ayuntamiento aportó 14.800 euros, según ha comentado la organizadora del festival, la música Álida Jiménez.

Según Jiménez, el presupuesto total de la edición 2025 es de 24.000 euros que, junto al apoyo municipal, se completan con patrocinios privados y el precio de las entradas en dos de los conciertos.

Las interpretaciones tendrán lugar en diferentes espacios públicos y privados de la ciudad, como el Jardín de los Zuloaga, el Colegio de Arquitectos, la plaza de San Martín y diferentes locales de hostelería que colaboran en el festival.

"El festival se caracteriza por su diversidad de estilos musicales y de espacios donde se desarrolla, con muchas horas de música en directo para descubrir y disfrutar del talento local", ha destacado el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy.

Tal como ha enumerado Álida Jiménez, el certamen comenzará el jueves 18 con una charla sobre los orígenes del Rock and Roll. El viernes 19 y el sábado 20, actuarán el dúo Amoral, DJ Krass, Fabio Páez y Daniel Romano y terminará el primer fin de semana con un vermú musical que contará con Fonda Ilustrada y César Crespo Blues Experience.

El martes 23, en el jardín de los Zuloga, tendrá lugar el evento 'Hostelería por el clima', para mostrar acciones con las que los establecimientos hosteleros pueden reducir la huella de carbono. La actuación de esa jornada es la de Clan Makeihan. El viernes 26, Fulano Partisano ofrecerá un concierto en el Jardín del Colegio de Arquitectos.

La jornada más intensa será la del sábado 27 de septiembre con un Paseo de Violines a cargo de la Escuela Suzuki Segovia desde el Acueducto hasta la plaza de San Martín, donde a las 13.30 horas se celebrará el Batallón de Bandas, con las 6 bandas locales Bolango Boy, State Atento, MarCasak, The Bustards, la Belcho Banda y los Wrayajos.

Esa tarde habrá un 'tardeo' en el Jardín de los Zuloaga con la Banda Feliz, la Troupé de la Merced y Kilimanjaro, y finalizará la jornada con el DJ Solid Gold Soul-Funky-Disco en un establecimiento del centro histórico. La edición se cerrará el domingo 28 a ritmo de swing, en la plaza de San Martín, con Garrapata Swing y la asociación Segoswing.

La entrada es libre en todas las actuaciones, excepto dos: el concierto del Jardín del Colegio de Arquitectos, con un precio de 6 euros, y el evento del sábado 27 en el Jardín de los Zuloaga, con entrada a nueve euros. Las entradas pueden adquirirse en https://tickets.turismodesegovia.com o en el Centro de Recepción de Visitantes.