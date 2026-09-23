Veintinueve vehículos históricos recorrerán Burgos el domingo

BURGOS 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Burgalés de Vehículos Históricos organiza este domingo, 27 de septiembre, su sexta ruta benéfica a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, una iniciativa que combina joyas automovilísticas antiguas con la recaudación de fondos para la investigación.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y según ha afirmado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, la edición de este año va dirigida a recaudar fondos para cooperar para la lucha contra el cáncer y visibilizar "la importancia de la investigación científica".

Del Campo ha estado acompañada de José María del Río, del Club, y José Ignacio Arroyo como representante y de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y durante la presentación, ha subrayado el valor "emocional y social" de esta iniciativa, que permite a los propietarios "poner sus vehículos a disposición de una causa común".

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a los proyectos científicos impulsados por la fundación de la AECC, una labor "indispensable para mantener el incremento" constante en la esperanza de vida de los pacientes.

La muestra reunirá 29 vehículos fabricados entre los años 1915 y 1989 por lo que ofrece un completo recorrido por la evolución del transporte a lo largo del siglo pasado. Entre los modelos más destacados, como ha subrayado Del Río, figuran piezas de museo, como cuatro vehículos anteriores a 1930, tres unidades del Ford T (construidas en cadena), datadas en 1915, 1924 y 1926 y un Overland Whippet de 1928.

El desfile también contará con automóviles de la década de 1930, entre ellos un Ford A, un "imponente" Cadillac de 1935 y un Chevrolet Master Six. Junto a estas reliquias, el público podrá admirar desde clásicos populares de marcas como Mini, Volkswagen, Renault o Seat hasta un gran Cadillac De Ville de casi seis metros de longitud.

La jornada constará de tres pases programados a las 12:00, 13:00 y 14:00 horas y el itinerario arrancará junto al Museo de la Evolución Humana, cruzará el puente de San Pablo hacia la calle Santander, y continuará por el pasadizo de Radio Popular y la plaza de España.

Desde allí, los vehículos tomarán Reyes Católicos, la avenida de Cantabria, la plaza del Rey y la calle Victoria, para regresar al punto de partida a través del puente Gasset.

Por un donativo de 10 euros, los asistentes podrán disfrutar de un paseo a bordo de estos automóviles históricos y convertirán cada kilómetro recorrido en "un impulso directo para la investigación y la lucha contra la enfermedad".

Por otro lado, durante la presentación de la nueva campaña de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se ha dado a conocer el balance de las aportaciones destinadas a la investigación oncológica, que alcanzaron los 332.000 euros el pasado año, respaldados por una media anual de 254.000 euros en los cinco ejercicios anteriores.

Estas cifras reflejan "el firme compromiso" de la sociedad y las empresas locales con "una causa vital", como ha afirmado Arroyo, quien ha aseverado que todo lo que se gane en investigación "es terreno ganado para que los enfermos puedan alargar su vida y disfrutar de una mayor calidad"

Los datos aportados ponen de manifiesto la magnitud del reto al que se enfrenta la sanidad pública: en España conviven actualmente 2,7 millones de personas con diagnóstico de cánce y lass previsiones estiman que más de una de cada cuatro personas será diagnosticada a lo largo de su vida, con una incidencia particular que afecta a uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres.

Además, se calcula que el número de nuevos casos en el país podría alcanzar los 350.000 anuales.