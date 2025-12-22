Vendido Gijuelo (Salamanca), Zamora y Arroyo (Valladolid) el 61.366, el quinto quinto del Sorteo de Navidad

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 61.366 ha resultado agraciado con el quinto quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo).

El premio se ha vendido, entre otros puntos, en la administración ubicada en la calle San Marcos número 3 de Guijuelo (Salamanca), en la Calle Martínez Villergas de Zamora y en la administración ubicada en el Centro Comercia Rio Shopping ubicado en el municipio vallisoletano de Arroyo (Valladolid).

En cada una de estas administraciones se ha vendido una serie de este quinto premio, es decir 60.000 euros ha repartido cada una de ellas, un total de 180.000 euros.