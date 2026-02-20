Las ventas de la industria cayeron un 0,1% en 2025 en CyL cuando en España subieron medio punto

Archivo - Planta automovilística. - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria bajó un 0,1 por ciento en Castilla y León a lo largo del año 2025 cuando en España aumentó medio punto, lo que supone 0,6 puntos de diferencia en detrimento de la Comunidad Autónoma, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La facturación de la industria aumentó en nueve comunidades autónomas y cayó en ocho, entre ellas Castilla y León que ha anotado en concreto el menor descenso con ese 0,1 por ciento en negativo,

Por otro lado y según los mismos datos aportados por el INE, la cifra de negocios de la industria cayó un 3,3 por ciento en diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, segundo peor dato del país donde aumentó un 1,5 por ciento, lo que supone 4,8 puntos de diferencia con la media nacional.

Aragón (+6,4%), Canarias (+5,7%) y Asturias (+5,2%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en diciembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Castilla y León y Murcia con las caídas más grandes de un 9,9%, 3,3% y un 2,3%, respectivamente.