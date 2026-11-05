Las ventas de turismos de ocasión caen un 20 por ciento en Castilla y León en octubre. - GANVAM Y FACONAUTO

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado de turismos y todoterrenos de ocasión en Castilla y León ha registrado 8.511 operaciones durante el pasado mes de octubre, lo que ha supuesto un descenso del 20 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, según datos de las patronales GANVAM y Faconauto recogidos por Europa Press. Con estos registros, la comunidad ha acumulado 89.438 unidades transferidas en los diez primeros meses de 2026, la misma cifra computada en el periodo idéntico de 2025.

En el conjunto del país, las ventas de vehículos usados han retrocedido un 6,5 por ciento durante octubre, hasta situarse en 199.399 transacciones. No obstante, en el acumulado anual el mercado estatal ha avanzado un 1,8 por ciento con 1.844.362 operaciones, con una previsión de cierre de ejercicio que apunta a un alza del 2,3 por ciento y más de 2,27 millones de unidades.

Por antigüedad del parque transferido a escala nacional, las unidades de entre cero y cinco años han sumado 483.205 ventas hasta octubre, un 4,4 por ciento más que el año previo, y han representado el 26,3 por ciento del total. Paralelamente, las operaciones de automóviles con más de quince años han crecido un 2,2 por ciento en el ejercicio, alcanzando 767.606 unidades y concentrando el 41,6 por ciento del mercado de segunda mano.

Ante una antigüedad media de 11,3 años en el vehículo usado comercializado en España -que se ha elevado a quince años en las ventas entre particulares-, las patronales del sector han urgido a depurar la oferta. Ambas organizaciones han reclamado el cumplimiento de la Ley de Movilidad Sostenible mediante la activación del plan nacional de renovación del parque, incluyendo el respaldo a las mecánicas Euro 6d y señalando la carencia de incentivos al achatarramiento en el plan Auto+.

Por tecnologías de propulsión, las transferencias de eléctricos puros de ocasión han acumulado una progresión del 38,5 por ciento en lo que va de año, hasta sumar 32.051 operaciones, mientras que los híbridos enchufables han alcanzado 50.409 unidades tras incrementarse un 45,6 por ciento.

Por el contrario, los turismos diésel de segunda mano han acaparado el 47,9 por ciento del mercado con una bajada del 3,4 por ciento en el acumulado, al tiempo que los modelos de gasolina han contabilizado 653.400 unidades vendidas, un 1,1 por ciento menos.