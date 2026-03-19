La VI Feria de Alimentos de Valladolid reúne este fin de semana a 49 productores para impulsar el consumo de proximidad

Roberto Migallón y Kiko Fuentes en la presentación de la VI Feria de Alimentos de Valladolid en el Palacio de Pimentel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La VI Feria de Alimentos de Valladolid reúne desde este viernes, 20 marzo, y hasta el domingo día 22 a 49 productores locales en el edificio Q-BO del Espacio La Granja de la capital con el objetivo de impulsar el consumo de proximidad a través de venta directa, degustaciones y catas.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, y el jefe del Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo de la Diputación de Valladolid, Kiko Fuentes, han presentado este jueves, 19 de marzo, el evento que se celebra con el objetivo de mostrar la calidad, el sabor y la tradición de los productos vallisoletanos a través de un espacio de encuentro directo para productores y consumidores.

En este sentido, Migallón ha señalado que la marca Alimentos de Valladolid se ha convertido en una "realidad sólida y en constante crecimiento" al apoyar a las empresas agroalimentarias para dar visibilidad a su trabajo, pues detrás de cada producto existen "historias de esfuerzo, tradición familiar e innovación vinculadas al territorio".

Asimismo, el diputado ha destacado que la feria refleja la apuesta de la sociedad por el consumo de proximidad o "kilómetro cero", un modelo que permite el respaldo a quienes elaboran los alimentos en la propia provincia para la generación de actividad económica y empleo.

Por su parte, Fuentes ha subrayado que la celebración de estas seis ediciones de la Feria demuestra una "consolidación de todas las propuestas" de la marca, ya que estos eventos resultan "vitales" para la economía de las pequeñas empresas participantes al "facilitar" unos ingresos por venta directa "muy significativos" para su actividad.

El jefe de Servicio ha anunciado, además, que Alimentos de Valladolid se encuentra "muy cerca" de alcanzar las 600 empresas tras la próxima incorporación de nuevos miembros, motivo por el cual este año se instalará una carpa exterior de 200 metros cuadrados para dar cabida a un mayor número de productores y visitantes.

HORARIOS Y PARTICIPANTES

De esta manera, los visitantes podrán acceder a expositores de distintos sectores para conocer la riqueza gastronómica de Valladolid, en horarior el viernes de 17.00 a 20.30, el sábado de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.30, y el domingo de 11.00 a 14.30 horas, con entrada libre.

El programa incluye talleres de tablas de queso el viernes a las 19.00 horas, junto a degustaciones de cocido el sábado y de lentejas de Tierra de Campos el domingo, ambas a las 13.00 horas, para lo cual es necesaria la adquisición de entradas previas en la web oficial al ser una "experiencia culinaria auténtica".

En la categoría de bebidas participan doce bodegas como Bellori Vinos, Mucy o Convento de las Claras, mientras que en dulces se incluyen otra docena de empresas como Clauval, Confitería Guijarro, L'Atelier, La Biótica, La Tahona de Chari, La Casita, La Francesa, La Giralda de Castilla, La Tía Melitona, Mantecados Estilita, Xokoreto y Qrém.

Igualmente, la representación de lácteos y cárnicos cuenta con diez queserías como Campoveja, Cantagrullas, Cañarejal o La Cruz del Pobre, a las que se unen las carnicerías Cristina, Gutiérrez y Díez Herrero y a las firmas de snacks Natursnacks, Pistachos de San Antonio y Wamba Nutt.

Finalmente, en alimentación general participan Chocolate Juan Ruiz, El Pescador de Villagarcía, El Secreto del Abad, Eman Vara Gourmet, Kampanera, Legumbres Desanzo, RFTrufas, Sembrao y Todocatering.