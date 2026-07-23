El VI Festival 'Escenario Patrimonio' continúa este domingo con 'El Secretorium' en el Archivo de Simancas (Valladolid)

La obra 'El Secretorium' de la compañía Teatro Atópico. - ESCENARIO PATRIMONIO

VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

'El Secretorium', obra de la compañía Teatro Atópico que recorre los secretos de quienes definen la historia de la humanidad, se presenta este domingo, 26 de julio, en el Archivo de Simancas (Valladolid) dentro del VI Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León'.

La compañía Teatro Atópico, que lleva casi 15 años sobre los escenarios, ha hecho del "ingenio, la sátira y el humor" sus señas de identidad, a las que se suman ahora "la intriga y el misterio" en esta "original" obra que se representará a partir de las 20.30 horas.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte organiza el VI Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León' que comenzó el 3 de julio y que continuará hasta el 30 de agosto con 54 representaciones en toda la Comunidad.

Este festival conjuga el mundo de las artes escénicas con el patrimonio artístico de Castilla y León con el objetivo de convertirlo en un recurso y reclamo turístico "de primer orden", según ha informado la Consejería en un comunicado recogido por Europa Press.

El ciclo apuesta por las industrias culturales del territorio, con la participación de compañías y artistas autonómicos, con seis espectáculos en cada una de las provincias, entre ellos seis espectáculos de circo, magia y clown; cinco de danza; 18 de música; 16 de teatro y nueve actuaciones a cargo de la Federación de Bandas de Castilla y León.