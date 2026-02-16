Viana (Valladolid) estudia barreras desmontables frente a inundaciones, pero ve como solución regular el Cega

Río Cega crecido a su paso por Viana (Valladolid). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Viana de Cega (Valladolid) estudia la instalación de barreras desmontables para crear un "segundo muro" de contención del río de cara a futuras inundaciones aunque ve como mejor solución para evitar los problemas de los últimos días una regulación de este afluente del Duero.

Así lo ha señalado el alcalde de la localidad, Alberto Collantes, quien ha destacado que la actuación preventiva con los datos que ya se observaban ha evitado desalojos y que los daños hayan sido sólo materiales, aunque aún no se han podido cuantificar.

Collantes ha explicado que en el Consistorio, además de esperar a poder evaluar costes y ver a qué ayudas se podrán acoger para la reparación de los daños, ha incidido en que en el Consistorio ya se está trabajando en prevención y en la toma de medidas ante unos episodios que antes se producían cada 15 o 20 años pero que, desde 2013, se producen prácticamente un año sí y otro no.

"Acostumbrarte a vivir con esto es muy complicado", ha apuntado el primer edil, quien considera que hay que tomar otro tipo de medidas además del muro y la escollera que se hicieron en 2014 ante las continuas subidas.

De esta forma, se estudian unas barreras desmontables que puedan crear "un segundo espigón, un segundo muro", pero hay ver opciones, elaborar una memoria, su licitación, etcétera, lo que "lleva su tiempo", aunque ya se piensa en ello y la Junta de Castilla y León se ha ofrecido a colaborar.

Sin embargo, ha recordado que siempre han apostado por una regulación del río Cega, ya que carece de ella, y se ha visto cómo otros ríos que sí la tienen pueden mitigar las crecidas como ocurre en el Duero con la Cuerda del Pozo, el Adaja o el Eresma.

A este respecto, ha recordado que ya incidió en esta cuestión el que fuera consejero de Agricultura y Ganadería y posteriormente presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José Valín, pero por ahora ha asegurado que el Ministerio lo descarta. "Y entonces tenemos que estar abocados a esta situación", ha asegurado el primer edil, quien ha recordado que con las ayudas de la borrasca Juan (que pasó en 2024) se pudo hacer una limpieza del cauce en todo el casco urbano que ha "ayudado mucho" en esta crecida.

COMPROMISO INSTITUCIONAL

Alberto Collantes ha destacado la ayuda y preocupación de todas las administraciones, también de la Diputación Provincial de cuya corporación forma parte, y la "muy buena" comunicación que ha habido pero además el hecho de que los responsables públicos hayan acudido al municipio con compromiso de ayudar" y no "como otros a darse una vuelta".

Además, en este ocasión ha destacado que se ha conseguido que la gente siguiera en sus casas, aunque de forma "un poco precaria", pero al menos han podido dormir en ellas.

"Lo del fin de semana ha sido una cosa que ya apuntábamos nosotros a la Confederación Geográfica del Duero, por lo que más o menos decía la gente mayor de este pueblo, que se daba y nos decían que no, pero al final ha sido una total certeza, que es la crecida del Duero impide la confluencia del Cega en el mismo", ha explicado el alcalde, que lo ha asimilado a "la forma de una ría en el mar" con el punto más alto con sólo 7 centímetros para que saltara el muro.

En cuanto a los daños, ha diferenciado entre el dominio público y el privado, que se ha minimizado en el caso de las viviendas de los vecinos porque lo que podría haber llegado a metro y medio de agua ha quedado entre 20 y 40 centímetros, dependiendo de la casa, pero "hay daños" aunque por el momento sin valorar.

En el caso del dominio público hidráulico, ha señalado que al menos hay daños en contenedores, en la red de riego y saneamiento y parece que uno de los aliviaderos de la depuradora se ha roto y había una entrada de agua por ahí. "Todo eso hay que valorarlo en cuanto podamos a partir de mañana o pasado, esperemos y ya volvamos a la normalidad, ir valorando todos esos daños", ha aclarado Collantes, quien ha adelantado que acudirán a las ayudas del Gobierno central y a las que puedan establecer otras administraciones como la Diputación.