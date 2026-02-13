Viana (Valladolid) recupera la "normalidad" tras estabilizarse la situación después del desbordamiento del río Cega

Efectivos trabajan entrada la noche en Viana de Cega (#Valladolid) en las labores de achique y contención tras el desbordamiento del río - PROTECCIÓN CIVIL

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Viana de Cega recupera progresivamente la "normalidad" tras haberse estabilizado la situación después del desbordamiento del río que rodea gran parte del casco urbano del municipio, si bien por el momento las autoridades municipales no cuentan con una estimación de los daños causados por el agua.

Así lo ha trasladado el alcalde de la localidad, Alberto Collantes, en declaraciones a Europa Press, en las que ha destacado el trabajo que han realizado durante toda la noche los bomberos de la Diputación Provincial, voluntarios de Protección Civil y operarios municipales para la contención y achique en la zona afectada por el desbordamiento del río.

Precisamente, el regidor ha explicado que se había levantado un dique de contención para evitar la entrada del agua en las casas circundantes y durante la madrugada ha estado "muy contenido", aunque en un determinado momento el nivel del agua del río llegó al metro y medio y en la zona urbana alcanzó los 40 centímetros, de forma que el muro "funcionó".

A partir de las 5.00 horas se realizaron tareas de bombeo y achique de agua con las bombas de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACyL) y la depuradora de la localidad para rebajar los metros cúbicos de agua entre el espigón y el muro de contención.

"No hay estimación todavía de daños, ya que se ha contenido el avance del río durante el tren de borrascas, pero habrá que valorar las afecciones causadas por las humedades en las viviendas y en las infraestructuras de dominio publico", ha expresado el primer edil.