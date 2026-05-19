El Vibra Fest Mahou regresa en septiembre a Segovia con Barry B, Niña Polaca y Ginebras

El concejal de Festejos de Segovia, Gabriel Cobos (izda); el coordinador del Vibra Fest, David Pegenaute, y el dúo Niña Polaca. - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia y Vibra Mahou han presentado la II edición del Vibra Mahou Fest Segovia, en el que actuarán en el recinto del CIDE el próximo 12 de septiembre Barry B, Niña Polaca y Ginebras, entre otros artistas.

El coordinador de Vibra Mahou, David Pegenaute, y el concejal de Festejos de Segovia, Gabriel Cobos, han presentado de forma oficial la segunda edición del Vibra Fest Segovia cuyo cartel completo incluye a artistas locales y referencias musicales que muesran un claro ascenso en su reputación muscial en España.

Tras la actuación que suspendió la lluvia en las fiestas de Segovia del año pasado, ahora será en el Vibra Fest cuando actúe Barry B, junto a Carencias Afectivas, Ginebras, Mejos, Niña Polaca, Niños Bravos y Sidecars.

La organización del festival ha señalado que el principal reto de la presente edición se centra en incrementar la asistencia del público local, después de constatar que el año anterior hubo elevada presencia de visitantes procedentes de Madrid y de otras provincias.

Los promotores del evento han destacado que la iniciativa busca ofrecer una experiencia de alta calidad musical que huya de la masificación que caracteriza a otras citas del circuito de festivales estivales. En este sentido, la dirección ha manifestado su intención de generar una jornada que se respire en toda la ciudad, promoviendo de forma simultánea el disfrute del patrimonio cultural, la hostelería y la restauración segoviana.

Las estimaciones de la primera edición situaron la asistencia por encima de las 2.000 personas, un resultado que los organizadores han calificado de muy positivo para la dinamización económica del municipio.

Por su parte, el concejal de Festejos, Gabriel Cobos, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Segovia con la colaboración en este tipo de actuaciones públicas que amplían las opciones sociales de los ciudadanos y fomentan la llegada de turismo de pernoctación.

El representante municipal ha indicado que el objetivo institucional pasa por consolidar el Vibra Fest Mahou como una cita fija en el calendario anual de la capital segoviana. Asimismo, Cobos ha recordado el impacto visual de la iluminación roja en el recinto CIDE durante las actuaciones de la pasada edición, un elemento que contribuyó a proyectar la imagen de la localidad al exterior.

La programación artística de este año destaca por la combinación de bandas emergentes que se encuentran despuntando en el panorama actual con formaciones plenamente consolidadas dentro de la industria musical. Entre los nombres confirmados sobresale el de Barry B, artista que ya formó parte de la convocatoria anterior en un concierto abierto junto al Acueducto, el cual se vio gravemente afectado por las lluvias.

La organización ha apuntado que el músico burgalés regresa con una proyección multiplicada tras su paso por grandes recintos nacionales como el Wizink Center.

El cartel se completa con las actuaciones de Ginebras, que acuden en plena gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico, y Niña Polaca, formación que debuta en la plaza segoviana y de la que se espera una importante capacidad de convocatoria de seguidores procedentes de la capital de España.

El festival mantendrá su política de apoyo al tejido cultural de la zona mediante la inclusión de creadores de proximidad. La representación segoviana correrá a cargo del grupo Mejos, a los que se sumará un elenco de pinchadiscos locales encargados de amenizar los intermedios entre los conciertos principales en el escenario, cuyos nombres definitivos se darán a conocer en las próximas fechas.