La vicepresidenta Blanco anuncia que el parque público de alquiler seguirá aumentado en CyL

La vicepresidenta Blanco anuncia que el parque público de alquiler seguirá aumentado en CyL.
La vicepresidenta Blanco anuncia que el parque público de alquiler seguirá aumentado en CyL. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 1 julio 2026 13:46
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SALAMANCA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha alabado las políticas del Gobierno autonómico respecto al incremento de las ayudas al alquiler y ha anunciado que "el parque público de alquiler seguirá aumentando", así como las inversiones destinadas a rehabilitación, ya que "es uno de los compromisos de legislatura a los que hacía referencia el presidente Mañueco en su investidura hace unos días".

"Hasta el momento, la Junta de Castilla y León ha desarrollado un plan muy ambicioso de ayudas al alquiler. En este caso, incentivando especialmente a la gente joven", ha subrayado la vicepresidenta de la Junta, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de participar en el Consejo Asesor de la 'Cátedra Fundación Personas: discapacidad y futuro' celebrado en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca.

Ante el informe hecho público este martes por el Consejo Económico y Social en el que recomienda "repensar" las medidas autonómicas para aprovechar las "herramientas" que ofrece el Ejecutivo central en este sentido, Blanco indica que el Gobierno regional escucha siempre a las diferentes entidades y organismos.

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