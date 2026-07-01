La vicepresidenta Blanco anuncia que el parque público de alquiler seguirá aumentado en CyL. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha alabado las políticas del Gobierno autonómico respecto al incremento de las ayudas al alquiler y ha anunciado que "el parque público de alquiler seguirá aumentando", así como las inversiones destinadas a rehabilitación, ya que "es uno de los compromisos de legislatura a los que hacía referencia el presidente Mañueco en su investidura hace unos días".

"Hasta el momento, la Junta de Castilla y León ha desarrollado un plan muy ambicioso de ayudas al alquiler. En este caso, incentivando especialmente a la gente joven", ha subrayado la vicepresidenta de la Junta, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de participar en el Consejo Asesor de la 'Cátedra Fundación Personas: discapacidad y futuro' celebrado en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca.

Ante el informe hecho público este martes por el Consejo Económico y Social en el que recomienda "repensar" las medidas autonómicas para aprovechar las "herramientas" que ofrece el Ejecutivo central en este sentido, Blanco indica que el Gobierno regional escucha siempre a las diferentes entidades y organismos.