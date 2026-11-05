La Victoria celebra este domingo una marcha solidaria por el Síndrome de Dravet

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VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El barrio vallisoletano de La Victoria acogerá este domingo, 8 de noviembre, una Marcha Solidaria a favor de la Fundación Síndrome de Dravet, organizada por la Asociación de Comercios y Empresas de La Victoria e integrada en la Federación de Comercios y Servicios de Valladolid.

Bajo el lema '¡Juntos damos más pasos!', la iniciativa pretende recaudar fondos para investigar esta enfermedad rara y dar visibilidad a las familias afectadas.

La salida está prevista a las 11.00 horas desde la Plaza de la Solidaridad, que también será la meta de la marcha. Los participantes recorrerán 4,44 kilómetros por las calles de La Victoria y el Canal de Castilla en una caminata no competitiva a abierta a todas las edades y a la que podrán asistir familias, amigos y mascotas.

El Síndrome de Dravet es una enfermedad rara y grave que se manifiesta en la infancia y provoca crisis epilépticas severas, además de dificultades en el desarrollo. La suma de la recaudación de la marcha se destinará a la Fundación Síndrome de Dravet, que trabaja en la investigación y el apoyo a las personas afectadas y sus familias.

La inscripción cuesta 6 euros por persona e incluye dorsal y bolsa aunque, también está disponible una modalidad con camiseta por doce euros. Los dorsales pueden adquirirse en Librería Goyo, El Costurero de Allende, Maja y Majo, Luce Bonito, Farmacia S. Alagueró y en la Asociación de Vecinos Puente Jardín, además de en el stand instalado el mismo día en la Plaza de la Solidaridad antes de la salida.

Tras la caminata, entre las 12.00 y 14.00 horas, la Plaza de la Solidaridad acogerá una jornada de convivencia con música y animación a cargo del 'speaker' Jesús y el DJ Akita. Los dorsales participarán además en un sorteo de regalos y productos aportados por los comercios y empresas colaboradores.

La organización destaca la implicación del comercio de proximidad, que apoya la iniciativa juntos a patrocinadores como PuntoNexo 360, Caja Rural de Zamora, Gadis, Laboral Kutxa y La Caixa, así como la Asociación de Vecinos Puente Jardín y los establecimientos del barrio.