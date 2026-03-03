Vidal (CCOO) ofrece su "cariño" a Santaolalla y Marina Echebarría ante el "odio" y la "represión de la ultraderecha"

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, ha ofrecido el apoyo y "cariño" del sindicato a la comunicadora y tertuliana Sarah Santaolalla y a la número 2 de la lista de IU-Movimiento Sumar-Verdes-Equo por Valladolid, Marina Echebarría Sáenz, que lamenta que han sufrido el "odio" y la "represión incluso física de la ultraderecha".

Vidal ha participado en Valladolid en una jornada sobre el acoso laboral a personas migrantes y ha aprovechado para hacer un "paréntesis" y mostrar su "apoyo" y "cariño" a dos mujeres que recientemente han sufrido situaciones de "odio" y "represión incluso física" por parte de la "ultraderecha" en España, como la salmantina Sarah Santaolalla y la candidata por Valladolid Marina Echebarría.

En primer lugar ha mencionado a la tertuliana y "divulgadora" que este lunes denunció en redes sociales haber sufrido el "acoso" del también comunicador Vito Quiles "y sus matones". "Sarah tiene que saber que estamos con ella y que las mujeres y los hombres de CCOO vamos a impedir con toda la fuerza que esta organización, la más grande de este país tiene para impedir que terminen y cercenen la libertad de expresión de información y de divulgación", ha asegurado.

Asimismo, Vidal ha enviado un "mensaje de cariño" a Marina Echebarría, candidata en las elecciones de Castilla y León por la coalición En Común, que "también está sufriendo no pocos mensajes e ínfulas de odio por parte de no sabemos quién". A la número dos de la lista electoral de la plataforma de izquierdas por Valladolid la ha animado participar "libremente de esas listas electorales" y a no "dar marcha atrás".

A juicio de Vidal, "hablar del odio parece desgraciadamente que se está convirtiendo en un 'leitmotiv' de la política en España".

La secretaria federal ha aprovechado para hacer un llamamiento a participar en el acto convocado el próximo lunes, 9 de marzo, en Madrid "para mostrar apoyo y reconocimiento a estas mujeres divulgadoras" y "poner a disposición de las sociedades de sindicato, lo que ha tenido siempre, que es una fuerza democrática a disposición de lo que está pasando".

Vidal ha insistido en que espera que este acto sea "absolutamente masivo" y ha advertido de que la sociedad debe ser capaz de "entender el calado de la gravedad de lo que está pasando".