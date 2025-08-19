El viento complica las labores de extinción del incendio de Porto (Zamora) que obliga a evacuar otros dos pueblos

Vista de un fuego, a 19 de agosto de 2025, en Sanabria, Zamora, Castilla y León (España). El incendio forestal declarado en el municipio zamorano de Porto - Emilio Fraile - Europa Press

Durante la noche se espera que las bajas temperaturas y la humedad permitan empezar a perimetrar las llamas

ZAMORA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Porto de Sanabria (Zamora), que continúa en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha obligado esta tarde a evacuar las localidades de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo, que elevan a once los núcleos que población cuyos vecinos no pueden dormir en sus casas por el avance de las llamas.

Durante el día el operativo ha podido trabajar con más facilidades que ayer. Los medios aéreos han volado durante toda la mañana y buena parte de la tarde, cuando el viento ha complicado las labores de extinción y ha levantado más humo, haciendo que los aviones y helicópteros no puedan operar. El frente se dirigía a las localidades de Murias y San Ciprián, aunque estaba lejos de las casas a última hora de la tarde.

Durante la noche se espera que las bajas temperaturas y la humedad que se prevé en la zona ayuden en los trabajos de extinción para poder empezar a perimetrar las llamas, según han informado los responsables del operativo.