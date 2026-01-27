El viento y la lluvia provocan el derrumbe de un inmueble deshabitado en Segovia, sin causar heridos

SEGOVIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viento y las intensas lluvias que han caído en la capital segoviana han provocado el hundimiento de un inmueble deshabitado, ubicado en la calle Sacramento, lo que ha obligado a cortar el tráfico en esta calle del barrio de Zamarramala, según han informado desde el Ayuntamiento de Segovia.

El derrumbe, que no ha provocado daños personales, se ha producido pasadas las 7.00 de la mañana y las primeras impresiones apuntan al viento y a la intensa lluvia que han caído durante la noche.

Los escombros que se han caído ha invadido la calzada, lo que impide la circulación de vehículos y afecta al recorrido normal de la línea 9 de autobuses, que entrará en el barrio por la calle Real Alta y finalizará trayecto frente a la parada habitual en la plaza de la Iglesia, realizando la parada frente a la habitual.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local de Segovia han acordonado el área, a la espera de que se lleven a cabo las labors de retirada de escombros y limpieza del espacio, que permitirán despejar la calle y restablecer el normal funcionamiento del tráfico.