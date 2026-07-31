El viento reactiva el incendio de Veguellina (León) y el operativo lucha para evitar que llegue a Moreda

Imagen del incendio de Veguellina, en León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en Veguellina (León) continúa en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 después de que a última hora de la tarde se haya producido una reproducción del fuego, favorecida por las fuertes rachas de viento del sur, que ha provocado que las llamas sobrepasaran un cortafuegos y avanzaran con rapidez en dirección a la localidad de Moreda.

Según ha explicado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, la evolución del incendio había sido favorable durante gran parte de la jornada y el resto de la superficie afectada se encontraba en una situación "favorable". Sin embargo, la reproducción registrada en la cabeza del incendio ha modificado el escenario operativo.

En concreto, las llamas han rebasado un cortafuegos ejecutado previamente por el operativo de extinción y han avanzado "con cierta celeridad y rapidez" hacia Moreda, localidad que permanece desalojada de forma preventiva.

Ante esta situación, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha decidido mantener el incendio en nivel IGR-2 y prolongar la evacuación preventiva de las localidades de Moreda, Prado de la Somoza y San Pedro de Olleros.

En estos momentos, el operativo de lucha contra incendios centra sus esfuerzos en frenar el avance de las llamas y evitar que el fuego alcance la población de Moreda, mientras continúa el dispositivo desplegado para controlar la reproducción registrada durante la tarde.