El VII Festival Mujeres Creadoras de CyL reivindica los territorios "sin fronteras" con 50 actividades en Covarrubias

Inauguración del VII Festival Mujeres Creadoras de CyL reinvindica los territorios "sin fronteras" con 50 actividades en Covarrubias. - FESTIVAL MUJERES CREADORAS CYL

BURGOS, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VIII edición del Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León (+Fimuc) reivindica los territorios "sin fronteras" con una programación que contará con más de 50 actividades y un total de 26 compañías y 43 creadoras en Covarrubias (Burgos).

La cita, que ha arrancado este jueves y concluirá el domingo 6, despliega este año sus propuestas bajo el lema 'SIN LINDES... habitar la tierra en libertad' para plantear una reflexión sobre la libertad entendida también como "la posibilidad de habitar plenamente aquello que se es como individuos, como comunidad y como territorio".

Alrededor de este tema, el evento despliega sus propuestas por calles, plazas, espacios naturales y lugares singulares del municipio burgalés, a donde han acudido hoy representantes públicos e institucionales para la inauguración.

"Es necesario seguir construyendo políticas culturales desde y para los territorios rurales, reconociendo su capacidad no solo para acoger cultura, sino para producirla, generar pensamiento, impulsar nuevos procesos creativos y establecer vínculos entre artistas, instituciones y ciudadanía", ha señalado en el marco del acto la directora del Festival, Cristina Izquierdo.

Asimismo, ha ensalzado el "sentido profundo de comunidad" que se resalta en el lema de la edición y ha subrayado que este invita a "vivir en esta tierra con lo que uno es, entendiendo y escuchando el entorno, sin necesidad de justificar constantemente la propia existencia, sin necesidad de pedir permiso para existir".

La programación, que también saldrá fuera de Covarrubias con montajes que llegarán a varias localidades del entorno, contará con propuestas procedentes de Canadá, República Checa, Francia y Colombia, además de creadoras llegadas de Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Madrid, junto a una importante representación de artistas de Castilla y León procedentes de Burgos, Soria, Valladolid y Zamora.

Entre los nombres, destaca la canadiense Geneviève Côtè cuya "extraordinaria" investigación vocal convierte el cuerpo humano en instrumento sonoro.

La programación incluye también proyectos desarrollados específicamente desde el territorio, encuentros entre artistas y habitantes, recorridos por el pueblo, propuestas familiares, talleres, exposiciones y espacios para el pensamiento.

Entre ellos, resalta la mesa 'La libertad de habitar', que abrirá un lugar para reflexionar sobre cultura, territorio, comunidad y creación.

Tras el acto inaugural, la programación ha comenzado con 'Las del que sí que sí', un encuentro de canto tradicional a cargo de la Escuela de Música de Covarrubias.

Asimismo, tres de las propuestas del festival arrancan este jueves y se extenderán hasta el sábado 5 de septiembre: 'Versos que anidan', de Baychimo Teatro (Paseo de la Solana); 'Juegos XXL del mundo' (Arbolario); y 'Descanso de Aromáticas', del Colectivo Mujeres Creadoras (recorrido sensorial).

Por la tarde de este jueves le llegará el turno a la compañía de la República Checa Cía Katanari, que pondrá en escena a las 18.00 horas en la Plaza del Rey Chindasvinto 'Yamauba, la mujer más vieja del mundo'.

Igualmente, a partir de las 19.00 horas, la iglesia de Santo Tomás acogerá la instalación 'El alma del elefante', de Brama Teatro, con cuatro pases sucesivos, y la Cía. XYK Singers llegará al Torréon Fernán González con 'Proyecto Nora' a las 20.00 y 22.00 horas.

Tres montajes pondrán fin a la programación de hoy en Covarrubias: 'Dobles', de Las Mañas, en la Plaza de Doña Sancha (21.00 horas); 'El desorden', de Sare Fernández y Simón Santamaría, en el Centro de Recepción de Visitantes (21.30 horas); y 'Décrochez-moi-ça', de Bêtes de Foire, en el Parque Fluvial (23.30 horas).

Las localidades de Quintanilla del Agua y Lerma también serán escenario de dos de las actuaciones de la jornada inaugural: Roxi Katcheroff presentará 'Malabarian on the Rox' a las 19.00 horas en la primera de ellas y Les P'Tits Bras llegará a Lerma con 'La Panne' a las 21.00 horas.

EXPOSICIONES

+FIMUC cuenta además con varias propuestas expositivas durante los días del festival. Así, la Sala Valle del Arlanza acoge la muestra de acuarelas 'La fuerza salvaje de la naturaleza', de Carmen Cirajas Marcos, y en el Centro de Recepción de Visitantes se puede ver 'Bestiarium', de Neocodex.

PROGRAMACIÓN DEL VIERNES

La jornada de mañana volverá a contar tanto en horario de mañana como de tarde con las propuestas 'Versos que anidan', de Baychimo Teatro, en el Paseo de la Solana (de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas); 'Descanso de Aromáticas', del Colectivo Mujeres Creadoras (recorrido sensorial, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 19.00 horas); y 'Juegos XXL del mundo' en Arbolario (de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas).

A las 12.30 horas, la Cía Katanari pondrá en escena 'Yamauba, la mujer más vieja del mundo', espectáculo de títeres y objetos que disfrutaremos en la Plaza del Rey Chindasvisto.

La mañana concluirá en el Centro de Recepción de Visitantes a las 13.15 horas con la mesa redonda 'La libertad de habitar', un encuentro y diálogo que reúne a mujeres creadoras de distintas disciplinas.

El circo aéreo humorístico de los franceses Les P'Tits Bras llegará a la Plaza doña Sancha de Covarrubias a las 19.00 horas, mientras que con 'La Panne', la creadora Sophie Mandoux recupera una antigua disciplina la barra oscilante, que tiene una altura máxima de 8 metros y le permite jugar con los efectos de peligro y el miedo.

Una variedad circense diferente, esta vez ecuestre, será la que presenten los también franceses Cía Pagnozoo & Lawen a las 20.30 horas en Piélago.

Además, la voz de la canadiense Genevieve Côté inaugurará la programación de noche con su propuesta 'Ecos salvajes' a las 22.15 horas en Huerto de Dios. Finalmente, a las 23.30 horas actuarán Bêtes de Foire y Rosana Abad y Cardelina en el Parque Fluvial y La Serna, respectivamente.

Este festival está impulsado por el Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León y cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial de Burgos, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Covarrubias y la Embajada de Noruega, junto al apoyo de entidades y empresas como la Fundación Círculo, la Fundación Gutiérrez Manrique, Vallejo Pinturas, Metálicas Estrumar, Nueva Fabril Sedera, Andamios Burgos, Aula Albura, Agalsa Sierra de la Demanda, Fundación Oxígeno.