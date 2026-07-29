El VIII Festival Internacional de Mujeres Creadoras celebrará el derecho a permanecer en el medio rural en Burgos

El cartel del VIII Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León. - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUJERES CREADORAS

BURGOS, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El VIII Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León celebrará el derecho a vivir, crear y permanecer en el medio rural, un festival que reunirá del 3 al 5 de septiembre más de 50 actividades, 26 compañías y 34 creadoras de cuatro países en Covarrubias (Burgos).

El programa comenzará el 24 de agosto a través del proyecto Huellas con actividades previas desde el 24 de agosto a través del proyecto Huellas y tendrá como lema 'Sin lindes. Habitar la tierra en libertad', según un comunicado de los organizadores recogido por Europa Press.

El Festival es considerado por estos como uno de los "principales encuentros" de creación contemporánea en el medio rural, un proyecto cultural que ha situado a Covarrubias como un "referente nacional e internacional" de la creación artística impulsada por mujeres.

La programación reúne más de 50 actividades, 26 compañías y 34 creadoras procedentes cuatro países --Canadá, Francia, República Checa y Colombia-- y de distintos puntos de España, con representación de Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Madrid, además de las provincias de Burgos, Soria, Valladolid y Zamora, una diversidad geográfica y artística que confirma la proyección internacional del festival sin perder su arraigo en Castilla y León.

EL PROGRAMA

Destaca 'Sin Lindes', la instalación artística creada por las mujeres de Covarrubias para esta octava edición y que da nombre al lema del festival y que está inspirada en la obra de la artista Helga Stentzel, transforma la ropa tendida de las propias participantes en figuras de animales del territorio, para convertir un gesto cotidiano en una poderosa imagen de libertad, arraigo y convivencia con el paisaje.

'Huellas' es otra de las la propuesta de creación participativa del festival, que este año incorpora a cuatro estudiantes universitarias de distintas comunidades seleccionadas a través del programa 'Aula Albura', impulsado por el Ministerio de Cultura.

Durante sus prácticas becadas en el medio rural, trabajarán junto a las mujeres de Covarrubias en una propuesta colectiva que rinde homenaje a las mujeres rurales, la memoria compartida y el territorio.

Desde Canadá llegará la artista vocal Geneviève Côté, finalista de 'Canada's Got Talen't, que presentará los espectáculos 'La voz del horizonte' y 'Ecos salvajes', y protagonista de una larga trayectoria como intérprete, directora y cofundadora de la compañía 'Les P'tits Bras'.

Por otra parte, la francesa Sophie Mandoux presenta el estreno internacional de su primer trabajo en solitario, una creación que abre una nueva etapa artística en la trayectoria de una de las creadoras más reconocidas del circo contemporáneo europeo.

Entre los estrenos de esta edición sobresale también 'El alma del elefante', de Brama Teatro, una 'performance' visual que reflexiona sobre la memoria, la inteligencia y la dimensión espiritual de este animal como metáfora del vínculo entre la naturaleza y el ser humano.

Asimismo, completará la programación 'Métamorphoses', de las compañías 'Pagnozoo' y 'Lawen', una propuesta de circo ecuestre inspirada en la transformación y el diálogo entre seres humanos y animales.

OTRAS ACTIVIDADES

Además, como novedad, el festival celebrará por primera vez un encuentro entre artistas profesionales y mujeres de Covarrubias, junto a una mesa redonda en torno a la libertad, el territorio y la creación, un espacio de diálogo intergeneracional que reunirá distintas experiencias y miradas para reflexionar sobre el papel de la cultura en el medio rural y sobre las cuestiones que inspiran el lema 'Sin lindes. Habitar la tierra en libertad'.

El festival acogerá además el 'Proyecto Nora', desarrollado con colaboración con la Embajada de Noruega en España, una propuesta inspirada en Nora Helmer, la inolvidable protagonista de Casa de muñecas, de Henrik Ibsen.

Este proyecto reunirá a distintas voces femeninas para dialogar con la figura de Nora Helmer, uno de los grandes símbolos de la libertad y la emancipación, tendiendo un puente cultural entre España y Noruega.

Junto a estas propuestas, el festival volverá a ofrecer teatro, danza, circo, música, 'performanc'e, exposiciones, encuentros con creadoras, talleres y actividades para todos los públicos; un modelo cultural que entiende la creación artística como una herramienta para dinamizar el territorio, fortalecer la comunidad y generar nuevas oportunidades desde el medio rural.