VIII Torneo de balonmano playa 'Arena Ciudad de Valladolid' vuelve con 700 deportistas, más de la mitad de fuera

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, junto a miembros de la Federación de Balonmano de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El VIII Torneo de balonmano playa 'Arena Ciudad de Valladolid' vuelve a la playa de Las Moreras, los días 10, 11 y 12 de julio, con 700 participantes, más de mitad de ellos deportistas de fuera de la ciudad.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, que ha presentado el torneo de balonmano arena en la casa del Deporete, junto al presidente de la Federación de Balonmano de Valladolid, Agustín Alonso, y el integrante de la misma David Piquero, ha anunciado que es un torneo muy consolidado en la apuesta realizada desde el Consistorio por el turismo deportivo. "Pienso que trae buenos efectos a nuestra ciudad", ha celebrado Mayte Martínez a tres días de la competición 'Arena Ciudad de Valladolid'.

"Creo que el torneo va ganando ya grandes partidos. Ahora lo que nos queda es intentar convencer a la gente a que no le gusta el balón mano playa, ya que es una cosa totalmente distinta al balón mano pista", ha señalado, Agustín Alonso, en referencia al próximo reto que deberán afrontar los organizadores de este encuentro.

El torneo de balonmano en arena comenzará a las 08.20 horas y las categorías serán masculina, femenina, infantil, cadete, juvenil y senior.

Los jugadores se hospedarán en residencias universitarias de la ciudad.