La Villa Romana de La Olmeda acoge este jueves la actividad 'Eclipse con 'P' de Palencia'

Observación astronómica en la Villa Romana de la Olmeda. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha organizado este jueves en la Villa Romana de la Olmeda, en Pedrosa de la Vega, la actividad, 'Eclipse con 'P' de Palencia", que incluirá una charla astronómica en el yacimiento para explicar qué es un eclipse, cómo se produce y cuáles son sus características.

Los asistentes podrán participar en una observación solar mediante telescopios especializados y filtros homologados, que permitirán estudiar el comportamiento del Sol de forma completamente segura, tal y como han adelantado desde la Diputación a través de un comunicado.

La institución provincial ha diseñado el ciclo de divulgación y observación astronómica 'El cielo en La Olmeda', una propuesta integrada en la programación cultural Cvltvro que servirá de antesala al gran eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026, un acontecimiento astronómico excepcional que convertirá a la provincia de Palencia en "uno de los mejores lugares de España para contemplar este fenómeno".

La iniciativa tiene como escenario la Villa Romana La Olmeda, uno de los "principales referentes" patrimoniales de Castilla y León, y pretende acercar la astronomía a todos los públicos mediante actividades divulgativas que permitan comprender este singular fenómeno natural y disfrutar de la observación del Sol con todas las garantías de seguridad, informa la institución provincial.

La primera cita tendrá lugar el jueves 30 de julio, a las 12.00 horas, con la actividad 'Eclipse con 'P' de Palencia', que incluirá una charla astronómica en el propio yacimiento para explicar qué es un eclipse, cómo se produce y cuáles son sus características.

Posteriormente, si las condiciones meteorológicas lo permiten, los asistentes podrán participar en una observación solar mediante telescopios especializados y filtros homologados, que permitirán estudiar el comportamiento del Sol de forma completamente segura.

La actividad está dirigida a todos los públicos, cuenta con plazas limitadas y será de acceso gratuito previa inscripción a través de la página web de la Diputación de Palencia.

Con motivo del eclipse solar total, la Diputación de Palencia no ha programado actividades específicas en el yacimiento durante la jornada del 12 de agosto, "con el fin de facilitar la gestión habitual del espacio patrimonial".

El yacimiento permanecerá abierto al público en su horario habitual, de 10.30 a 18.30 horas, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de una visita cultural antes de desplazarse a alguno de los numerosos puntos de observación del eclipse distribuidos por la provincia.